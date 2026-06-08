התרעות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו באילת

חזית נוספת ביממה האחרונה: אזעקות והתרעות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו בדקות האחרונות בעיר אילת. מערכות האזהרה בעיר הדרומית הופעלו והקפיצו אלפי תושבים ותיירים למרחבים המוגנים, מחשש לחדירת כלי טיס בלתי מאויש מכיוון מזרח או דרום.

תושבים בעיר דיווחו על קולות פיצוצים חזקים שנשמעו במרחב מיד לאחר הפעלת האזעקות, ככל הנראה כתוצאה מפעילות של מערכות ההגנה האווירית באזור או מיירוטים מוצלחים בשמי המפרץ. כוחות הביטחון וההצלה פתחו בסריקות נרחבות ברחבי העיר ובאזורים הסמוכים לה כדי לשלול נפילות או שברי יירוט.

מפיקוד העורף נמסר כי האירוע נמצא בטיפול וכי יש להמשיך ולהישמע להנחיות מצילות החיים, להישאר במרחבים המוגנים למשך עשר דקות לפחות ולעקוב אחר העדכונים הרשמיים של צה"ל באשר לסיום האירוע.