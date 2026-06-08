סנאטורים אמריקאים ליוסי דגן: "נסייע להביא ריבונות"

תמיכה אמריקאית מפתיעה דווקא בזמן המתיחות עם וושינגטון: 20 סנאטורים וחברי קונגרס אירחו את ראש מועצת שומרון והצהירו כי יסייעו בקידום הריבונות. הסנאטור לנקפורד: "לא קשה לדבר על ריבונות"

דווקא בזמן מתיחות שיא ביחסים הדיפלומטיים בין וושינגטון לירושלים, נרשם אמש אירוע הוקרה חסר תקדים להתיישבות בוושינגטון. שורת סנאטורים וחברי קונגרס בכירים אירחו קבלת פנים רשמית ומיוחדת בגבעת הקפיטול לכבודו של ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן.

קבלת הפנים, שנערכה במועדון הקונגרס בהשתתפות כ-20 נבחרי ציבור אמריקאים, אורגנה בהובלת הסנאטורים הבכירים לינדזי גרהאם וג'יימס לנקפורד, בשיתוף טוני פרקינס וחברי הקונגרס מרלין סטצמן, ג'וש ברצ'ין ורוברט אדרהולט. האירוע נועד להעניק גיבוי ישיר להתיישבות ביהודה ושומרון, ולשמש כמשקל נגד למאבק באנטישמיות הגואה ובנרטיב האנטי-ישראלי בעולם.

במרכז האירוע הציג דגן סקירה נרחבת על חשיבות החלת הריבונות ביהודה ושומרון ועל ההשלכות הדרמטיות של הקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ. "לאחר השבעה באוקטובר ברור יותר מאי פעם שאין מקום לאשליות", הצהיר דגן בנאומו. "ברור שמדינת טרור פלסטינית ביהודה ושומרון משמעותה 7 באוקטובר נוסף. מהרי יהודה ושומרון ניתן לאיים על תל אביב ועל ירושלים, וזה עלול להביא לסופה של מדינת ישראל. האפשרות השנייה והיחידה היא ריבונות ישראלית על היישובים והפיכתם לחלק בלתי נפרד מהמדינה".





צילום: מועצה אזורית שומרון

דגן הוסיף וחיבר בין האיומים על ישראל לאיומים על ארצות הברית: "המאבק שלנו הוא משותף. אנחנו 'השטן הקטן' אבל אתם 'השטן הגדול'. אנחנו רק 'המנה הראשונה', ואתם, ארצות הברית – 'הסטייק'. אותם גורמים קיצוניים שמבקשים לפגוע בישראל מבקשים לפגוע גם בערכים שעליהם בנוי העולם החופשי כולו".

המארחים האמריקאים הביעו תמיכה חד-משמעית בעמדותיו של ראש מועצת שומרון. הסנאטור הבכיר ג'יימס לנקפורד אמר באירוע: "לא צריך להיות קשה לדבר על ריבונות, ועל הזכות של יחידים ומשפחות להתגורר בכל מקום שירצו. יש שם משפחות, היסטוריה וקשר למקום שנמשך אלפי שנים, והם צריכים להיות מסוגלים לחיות ללא פחד במולדת שלהם".

חבר הקונגרס מרלין סטוצמן הצטרף לדברים והכריז על כישלון פתרון שתי המדינות: "הניסיון לקדם פתרון שתי מדינות נוסה כבר ונכשל, לכן חיוני שיהודה ושומרון יהיו חלק מהריבונות הישראלית. אני רוצה להיות שם כדי לעזור ולתמוך ביוסי דגן ובמנהיגים נוספים בישראל בקידום הריבונות". חבר הקונגרס ג'וש ברצ'ין חתם את המסרים הברורים ואמר: "כולם הבינו היטב אחרי ה-7 באוקטובר שאי אפשר לחיות כשמחבל מסתתר במוסך ליד הבית שלך. לישראל צריכה להיות ריבונות הנובעת גם מההיסטוריה וגם מהמלחמות שבהן השיגה שליטה על האזור".