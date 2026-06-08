בעקבות "סרטון המשט": מדינה נוספת פתחה בחקירה נגד בן גביר

טלטלה מדינית בעקבות "סרטון המשט": הרשויות באיטליה בוחנות את התנהלות השר לביטחון לאומי לאחר הפצת תיעוד השפלת הפעילים. במקביל, ארגונים פרו-פלסטיניים ועורכי דין פנו לבית הדין בהאג בדרישה להרחיב את חקירת פשעי המלחמה נגד בכירים בישראל

איטליה פתחה היום (שני) בחקירה רשמית נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות פרסום הסרטון המציג לכאורה השפלה של פעילי משט סיוע לעזה. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיטלקית ANSA, החקירה מתמקדת ביחס שקיבלו הפעילים שלקחו חלק במשט שנערך בחודש שעבר. סוכנות הידיעות רויטרס אישרה אף היא את הפרטים ומסרה כי הרשויות באיטליה בוחנות את התנהלות השר בפרשה.

במקביל לצעד האיטלקי, שורה של עורכי דין, מומחים למשפט בינלאומי וארגונים פרו-פלסטיניים פנו לבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג, בבקשה להרחיב את חקירת המצב בשטחים הפלסטיניים. הפונים דורשים לכלול בתיק את אירועי "משט סומוד העולמי" מחודש מאי האחרון, שבו השתלטו כוחות ישראליים על כ-50 כלי שיט ועליהם 428 פעילים מ-44 מדינות שונות. לפי התלונה, ההשתלטות בוצעה ב-18 במאי במים בינלאומיים בים התיכון, והיוותה לכאורה הפרה של החוק הבינלאומי.

במסמכים שהוגשו לבית הדין בהאג נטען כי חלק מהעצורים דיווחו על התעללות פיזית, מכות והשפלה מצד הרשויות בישראל לאחר הבאתם למתקני המעצר. הפנייה מייחסת משקל מיוחד לסרטון שהפיץ השר בן גביר, שבו הוא נראה מלווה ומתעד את הטיפול בעצורי המשט. לטענת מגישי הבקשה, התיעוד מעלה שאלות קשות בנוגע להתנהלות הדרג המדיני ומצדיק בחינה של אחריות פלילית אישית מצד המעורבים.

אירועים אלו מתווספים למתיחות הקיימת בין ישראל לבית הדין בהאג, לאחר שבדצמבר האחרון נדחה הערעור הישראלי בנוגע לעיקרון המשלימות, וצווי המעצר שהוצאו בנובמבר אשתקד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט נותרו על כנם. חקירת ה-ICC הכללית מתנהלת מאז יוני 2014 ומתמקדת בחשדות לביצוע פשעי מלחמה ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורצועת עזה.