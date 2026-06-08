נשיא לבנון מבהיר: זה התנאי לפגישה עם נתניהו

הנשיא הלבנוני הסביר בשיחה עם התקשורת האמריקנית כי הוא הציב קווים אדומים בשיחות עם ישראל, וכי הציב תנאי מוחלט לפני כל פגישה עם ראש הממשלה נתניהו

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, מקבל רוח גבית להסכם עם לבנון ממקורות מפתיעים, אך עדיין מציב 'קווים אדומים מובהקים' לפני פגישה עם נתניהו.

ראשית, הבהיר עאון כי המו"מ שמתנהל כרגע, איננו משא ומתן להסכם שלום והצטרפות אל הסכמי אברהם, אלא הסכמי אי-לחימה בין שתי המדינות, כזה שיבסס קיום משותף ללא תוקפנות בין הצדדים, אך לא יסלול את הדרך ישירות אל שלום ונורמליזציה.

מעבר לכך, הבהיר הנשיא הלבנוני כי פגישה עם נתניהו לא תתקיים לפני הסכמה מלאה וחתימה על הסכם שכזה, וכי לא יתקיים שום מגע ישיר בין הצדדים, כל עוד הלחימה נמשכת.

בזמן שנשיא לבנון הגדיר את המסגרת למגעים, הוא מקבל גם חיזוק מפתיע מבית. נביה ברי, יו"ר הפרלמנט השיעי, שעומד בקשרים עם חיזבאללה אך לאחרונה מתרחק יותר ויותר מעמדתם, שהיה חצוי עד כה בקשר להסכם עם ישראל, צפוי להביע פומבית תמיכה במהלך, דבר שיסלול את הדרך אל האפשרות של חתימה בטווח הזמן הנראה לעין.