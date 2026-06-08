טלטלה: זרי הפועל ירושלים הודיעו כי הם רוצים לעזוב את הארץ

דרמת ענק ערב משחק מספר 2 בחצי הגמר מול הפועל תל אביב: בעקבות ההסלמה הביטחונית, כל השחקנים הזרים של האדומים מהבירה הודיעו כי הם חוששים להישאר בישראל. במועדון מנסים להפוך את ההחלטה: "הנחיות פיקוד העורף משתנות"

לטלה אדירה בכדורסל הישראלי ערב המשחק המכריע בסדרת חצי גמר הפלייאוף: כל השחקנים הזרים של הפועל ירושלים הודיעו רשמית להנהלה כי בעקבות המצב הביטחוני המורכב ביממה האחרונה, הם אינם חשים עוד בטוחים להמשיך ולשהות בישראל.

ההודעה המפתיעה של השחקנים הזרים נוחתת על המועדון בעיתוי קריטי ורגיש במיוחד, רגע לפני משחק מספר 2 בסדרת חצי גמר הפלייאוף מול הפועל תל אביב, שאמור להתקיים מחר (שלישי, 20:50). נכון לשעה זו, המשחק עצמו עדיין מוגדר ככזה שמתקיים כסדרו וללא הגבלת קהל באולם.

בהנהלת המועדון נכנסו למרתון שיחות דחופות מול השחקנים הזרים ומפעילים מאמצים רבים במטרה להניא אותם מהחלטתם הדרמטית ולמנוע זעזוע מקצועי בעיצומה של הסדרה.



במועדון מנסים להרגיע את הרוחות, בין היתר תוך הצגת עדכון הנחיות פיקוד העורף העדכני, לפיו החל ממחר בבוקר צפויה כבר חזרה לשגרה מלאה באזורים נרחבים ברחבי הארץ. בהפועל ירושלים הבהירו כי ככל שיהיו התפתחויות נוספות בנושא הרגיש, יצא עדכון מיידי לקהל האוהדים.