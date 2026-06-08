סוכנו של דור פרץ מסיר את הלוט: "ניתנה הצעה גבוהה שנשקלת"

דרמה סביב עתידו של כוכב ומלך השערים של מכבי תל אביב. סוכנו של דור פרץ סיפר כי קיבל הצעה על הקשר הבכיר, וההצעה הכספית המשודרגת נמצאת כעת בבחינה רצינית בסביבתו של השחקן

אבי נמני, סוכנו של מלך השערים וכוכב מכבי תל אביב דור פרץ, חשף היום (ב') בתוכנית הספורט של 103fm כי בית"ר ירושלים הגישה הצעה רשמית ואטרקטיבית ביותר לקשר, אשר נשקלת ברצינות בסביבתו.

לדברי נמני, הבעלים של בית"ר ירושלים מוכן לפתוח את הכיס בצורה משמעותית כדי לצרף את השחקן הבכיר לבירה. "ברק אברמוב נתן הצעה שהיא נשקלת, הצעה יותר גבוהה ואותו אורך של חוזה", סיפר נמני והוסיף כי "ברק אברמוב מוכן לחוזה ארוך טווח".

הסוכן ביקש להבהיר כי אין להקל ראש בכוונות וביכולות הכלכליות של בעלי בית"ר ירושלים הנוכחי, והשווה את התנהלותו לראשי המועדונים הגדולים בארץ. "אתם לא קוראים נכון את ברק", טען נמני בראיון. "הוא הוכיח בשנים האחרונות שהוא מתמודד וגובר על יענקל'ה שחר עם עומר אצילי, שכר גבוה עם ירדן שועה. הוא ברמה הכי גבוהה ולא רואה את עצמו נחות מאף בעלים בכדורגל הישראלי". נמני חתם את דבריו בהצהרת כוונות ברורה לגבי עתיד המועדון מהבירה: "בית"ר ירושלים הולכת בכל הכוח ורוצה להשתדרג".