לא שגרתי: כתבת ערוץ 14 סיננה את טראמפ - וזו הסיבה המפתיעה

רגע משעשע מאחורי הקלעים של היחסים הדיפלומטיים: שליחת ערוץ 14 לארה"ב ליבי אלון שיתפה בשידור חי שסיננה שיחה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת הסיבה המפתיעה, ומדוע החליטה מעתה לקחת את הטלפון איתה לכל מקום

חוק מרפי: שליחת ערוץ 14 לארה"ב ליבי אלון התארחה היום (שני) בתוכניתם " שבע" של יעקב ברדוגו ויהודה שלזינגר, וחשפה סיפור משעשע במיוחד מאחורי הקלעים של הקשר עם הבית הלבן – ואת הסיבה שסיננה את האיש החזק בעולם

הכול התחיל כאשר שלזינגר ביקש ממנה: "את יכולה בפעם הבאה בבקשה, כשהנשיא האמריקאי מתקשר, לענות לו? ולא לסנן אותו?".

אלון לא נשארה חייבת והגיבה בצחוק: "וואו, אני חייבת להגיד שזה היה פשוט פאדיחות. נראה לי אני לא נכנסת להתקלח יותר לעולם". בהמשך שיתפה את המאזינים ברגעי הדרמה הביתית: "אחרי יום ארוך מאוד נכנסתי להתקלח, מה שעושים כל יום. יצאתי למין התקף לב קטן כזה, שעל הצג רשום לי 'missed call' מ-President Trump (הנשיא טראמפ)".

לדבריה של אלון, היא מיהרה לנסות ולתקן את המעוות, למרות שלתפוס את נשיא ארצות הברית בטלפון זה לא עניין של מה בכך. "מיד רצתי לחזור אליו, הוא לא תמיד עונה. אבל דיברנו מוקדם יותר אתמול, אנחנו בסוף כן דיברנו", הרגיעה.

אלון חתמה את הסיפור המפתיע בהחלטה אופרטיבית לעתיד ובפנייה לשותפו של ברדוגו להגשה: "מעכשיו החלטתי לקחת את הטלפון איתי לכל מקום. הייתה לי הרגשה, שלזינגר, שאם מתישהו הוא יתקשר אליי זה יהיה כשאני אהיה במקלחת. אז אין מה לעשות, בסוף כן דיברנו".