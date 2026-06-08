מצטרפת לסבב? ארה"ב ביצעה תקיפות אוויריות במפרץ הפרסי

פיקוד המרכז האמריקאי הודיע כי ביצע לפני זמן קצר תקיפה אווירית על מכלית נפט שפעלה לפרוץ את המצור

סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, הודיע כי בוצעה לפני זמן קצר תקיפה אווירית מדויקת כנגד מכלית עם קשרים לאיראן, שפעלה לעקוף את המצור.

על פי הודעת הפיקוד, מטוס קרב מסוג F/A-18 הוזנק והמריא מנושאת מטוסים, בעקבות אי ציות של מכלית נפט ריקה להוראות הצי, ולאחר שלא נשמעו לאזהרות, בוצע ירי לעבר חדר המנועים והספינה הושבתה.

מסנטקום נמסר כי המכלית ה-'M/T Marivex' שטה מאזור מפרץ עומאן אל עבר איראן, בניגוד להנחיות ולא נשמעה להוראות מלחי הצי, נושאת המטוסים אברהם לינקולן הזניקה מטוסי קרב, ולאחד ניסיונות תקשורת נוספים, בוצעה תקיפה בטיל אווירי מדויק שהשביתה את הגאי הספינה.

הפיקוד עדכון כי מתחילת המערכה והמצור, נחסמו כ-134 ספינות מלעקוף את הוראות המצור בניסיון להגיע או לעזוב את איראן.