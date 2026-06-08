אחרי הפסקת האש: בכירים בישראל בווידוי דרמטי

במערכת הביטחון ממשיכים לתחקר את שרשרת האירועים הדרמטית של היממה האחרונה, ומודים כי תמונת המצב המודיעינית והערכת התגובה של האויב לקו בחסר לפני היציאה לתקיפה המסיבית בביירות.

בשיחה עם אתר "היום", מודים גורמי ביטחון ישראלים בכירים כי טרם קבלת ההחלטה הסופית על התקיפה בדאחייה, האפשרות שאיראן תגיב באופן מיידי בירי ישיר לעבר שטח מדינת ישראל לא הייתה האפשרות המובילה או הסבירה ביותר על שולחן הדיונים.

ההערכה בישראל: האיראנים לא יממשו את האיומים

על פי אותם גורמים, הקונספציה לגבי ריסון איראני החזיקה מעמד גם כאשר נורו נורות אזהרה מפורשות במהלך שעות היום.

למעשה, גם לאחר שהאיראנים שיגרו בשעות אחר הצהריים איומים ישירים ופומביים לפיהם יגיבו בירי כבד לעבר ישראל, עדיין היה בישראל מי שסבר בדרג הביטחוני והמדיני כי מדובר בלוחמה פסיכולוגית בלבד ושהם לא יממשו את איומיהם, כפי שלא מימשו איומים דומים שהשמיעו בעבר. המציאות בשטח, כידוע, התבררה אחרת עם המטחים הכבדים לעבר ישראל.