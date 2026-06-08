בית הדין של הרב אליהו מזהיר מרב מנתניה: "מקיים קשרים עם נשים"

על פי הודעת בית הדין המיוחד, הגיעו עדויות חמורות על "דברים החורגים מכללי הצניעות" וכי הרב כבר הוזהר בעבר אך חזר לסורו

בית דין מיוחד בראשות רבה של צפת הרב שמואל אליהו, פרסם אזהרת ציבור חריפה ויוצאת דופן נגד רב הפועל בעיר נתניה. בהודעה רשמית מטעם בית הדין נכתב כי "התקבלו מספר עדויות בבית הדין" על התנהלותו של הרב.

על פי הודעת הרבנים, העדויות שהגיעו לפתחם מצביעות על כך ש"במשך שנים רבות" מקיים הרב "קשרים פסולים עם נשים". הדיינים הגדירו את המעשים המיוחסים לו כ"דברים חמורים החורגים מכללי הצניעות". עוד צוין במכתב כי "על חלק מן הדברים החמורים אף הודה בבית הדין".

"התעלם מאזהרות קודמות"

בבית הדין חשפו כי אין זו הפעם הראשונה שעניינו של הרב מובא בפניהם. "כבר דן בעניינו בית דין נוסף לפני כמה שנים", נכתב באזהרה, וצוין כי בעבר הוא קיבל על עצמו הרחקות, סייגים והתחייבויות שלא לחזור על מעשיו. אולם, "לאחרונה, הגיעו לפנינו עדויות על חריגה מאותם הסכמות".

מפאת חומרת הדברים והחזרה עליהם, יצאו הרבנים בקריאה נחרצת לציבור: "אנו באים להזהיר את ציבור הנשים והגברים לבל יתקרבו אליו ולא ישמעו לתורתו. ירא שמיים לא ילך להתייעץ איתו בשום דבר". בנוסף, פנו הדיינים בבקשה ישירה לבני קהילתו בנתניה: "אנו קוראים לבני עירו ומקום מושבו שלא לזמנו לשיעורים ולא לקבל ממנו תורה".

על מכתב אזהרת הציבור החריף חתומים הדיינים: הרב שמואל אליהו, הרב ציון בוארון והרב אהרן ירחי.