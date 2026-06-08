סוגרים את הסבב: איראן מודיעה על חזרה מלאה לשגרה

הרשויות האיראניות משדרות סגירה מלאה של סבב ההסלמה עם ישראל, ומודיעה על חזרה מלאה לשגרה

הרשויות האיראניות משדרות חזרה מלאה לשגרה, ומאותות על סגירה מלאה של סבב ההסלמה עם ישראל, ראש מחלקת התעופה של המשטר הודיע על פתיחה מלאה של שמי איראן, לאחר שהמרחב האווירי נסגר מאז אתמול בלילה.

אבוזהאיר שירוודי, ראש מחלקת התעופה במשטר האיראני ויועץ ללשכת המנהיג העליון הודיע לפני זמן קצר על פתיחה מלאה של כלל המרחב האווירי האיראני, וחזרה מלאה לפעילות תעופה אזרחית.

על פי שירוודי, הכוחות החמושים הודיעו באופן רשמי על סיום המבצע הצבאי, וכי פעילות התעופה תתחדש בשעות הקרובות, בהתאם להגבלות הטיסה שפורסמו אמש, הודעות נשלחו לצוותים האווירים וחברות הטיסות.