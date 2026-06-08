עשרות מטוסי קרב היו בדרך לאיראן; ואז הכל בוטל

דרמה ביטחונית חסרת תקדים התחוללה בשעות האחרונות מאחורי הקלעים של גל חילופי המהלומות בין ירושלים לטהרן: חיל האוויר הישראלי היה מרחק נגיעה מהנחתת מכה צבאית רחבת היקף ועוצמתית בשטח איראן, אשר בוטלה או נדחתה ברגע האחרון ממש.

כתב גלי צה"ל, דורון קדוש, חשף הערב (שני) כי צה"ל עמד להוציא בשעות האחרונות מטס תקיפה משמעותי ביותר אל עבר יעדים ברפובליקה האסלאמית.

עשרות מטוסי קרב היו מוכנים להמראה

על פי הדיווח, ההיערכות למבצע הגיעה לשלבים מתקדמים ביותר. המטס המתוכנן כלל עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, שכבר היו חמושים וערוכים על מסלולי ההמראה, במטרה לטוס מרחק של אלפי קילומטרים ולתקוף שורה ארוכה של יעדים אסטרטגיים ברחבי איראן.

בסופו של דבר, מטס התקיפה הרחב והחריג הזה לא יצא לפועל כמובן, והמטוסים לא קיבלו את פקודת ההמראה הסופית. בשלב זה לא ניתן לפרט מהן הסיבות שהובילו לעצירת המבצע ברגע האחרון – האם מדובר בלחץ מדיני כבד מצד הממשל האמריקאי, או שמא בהחלטה טקטית של הדרג המדיני והצבאי בישראל לנצל את המוכנות לצורכי הונאה והרתעה.

באישור גורמי הביטחון

החשיפה המרעישה של קדוש שופכת אור על רמת המתיחות הגבוהה ועל המשחק האסטרטגי המסוכן שמנהלת ישראל מול טהרן, שממחיש כי פוטנציאל ההסלמה עדיין גבוה למרות הדיבורים על חזרה מסוימת לשגרה בעורף.

בגלי צה"ל הבהירו כי הפרסום הנוכחי, תחת המגבלות הצנזורליות הברורות של מה שניתן לומר בשלב זה לציבור, נעשה באופן רשמי ובאישורם המלא של גורמי הביטחון המוסמכים. במערכת הביטחון מסרבים להוסיף פרטים על אופי היעדים שסומנו או על האפשרות שהתוכנית תופעל מחדש בטווח הזמן המיידי.