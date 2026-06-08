הרב יהודה סדן נפצע מרחפן נפץ בלבנון

ראש הישיבה הגבוהה בעלי, הרב יהודה סדן, נפצע באורח קל במהלך שירות מילואים בלבנון לאחר שרחפן נפץ פגע בכוח. הרב פונה לקבלת טיפול רפואי ומצבו מוגדר קל.

רעייתו, בת שבע סדן, שיתפה בתחושותיה לאחר האירוע וסיפרה כי הכוח שבו שירת הרב הגיע לחלץ כוח אחר שנפגע בשטח.

"הוא ניצל בנס"

"רחפן נפץ נפל על הכוח שלהם בעת שהגיעו לחלץ כוח אחר" כתבה "ארבעה נפצעו קשה ובינוני. שניים היו מלפניו ושניים מאחוריו והוא ניצל בנס".

לדבריה, הרב נפגע ממספר רסיסים: "את חלקם הוציאו וחלקם יישארו למזכרת".

בתוך הסרט המטלטל של חיי

היא תיארה את הרגעים שאחרי האירוע: "חשבתי שהתרגלתי להיות שחקנית בתסריט של הקב"ה, ואז זה קרה".

היא הוסיפה: "עכשיו אנחנו יחד, ואני מודה לבמאי, שבתוך הסרט המטלטל של חיי, מפזר עננים ושולח קרן שמש חמימה, שעם כל המתח והבהלה מזכירה לי את מתיקות החמלה האלוקית".

הרב יהודה סדן, ראש הישיבה הגבוהה בעלי, משרת במילואים מאז פרוץ המלחמה לצד אלפי אנשי מילואים נוספים מקרב הציבור הדתי-לאומי.