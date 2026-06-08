הג'וב החדש של המשנה ליועמ"שית

עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, מודיע על עזיבת המגזר הציבורי ומעבר דרמטי אל השוק הפרטי והעסקי, שם יקבל לידיו תפקיד מפתח באחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל.

על פי דיווח באתר 'כלכליסט', לוין ימונה לתפקיד היועץ המשפטי של חברת הביטוח 'מנורה מבטחים' וכן ישמש כמזכיר החברה. הוא צפוי להתחיל את כהונתו הרשמית בתפקיד החדש ב-16 באוגוסט הקרוב. לוין ייכנס בנעליו הגדולות של עו"ד שמעון עיר שי, אשר פורש לגמלאות לאחר תקופת כהונה ארוכה וממושכת של 25 שנים בתפקיד.

מחלקת התאגידים ועד לצמרת המשפטית

עו"ד מאיר לוין מחזיק ברקע עשיר ומוערך בתחום המשפט הכלכלי והרגולציה הפיננסית בישראל. בשנת 2012 הוא החל את דרכו המשמעותית ברשות ניירות ערך, שם שימש כסגן מנהל מחלקת תאגידים, ובתחילת שנת 2014 קודם ומונה ליועץ המשפטי של המחלקה.

בדצמבר 2016 נבחר לוין לכהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי) במקומו של אבי ליכט, ומאז הוביל שורה של רפורמות ותהליכים משפטיים מול משרדי הממשלה והמגזר העסקי.

חלק מרשימת הבוגרים המפוארת של המדרשייה

המינוי הנוכחי של לוין לתפקיד יועמ"ש של חברת ביטוח גדולה, מחזק תופעה מעניינת בצמרת הכלכלה הישראלית הקשורה ישירות לעולם הציונות הדתית.

לוין הוא בוגר הישיבה התיכונית המיתולוגית "מדרשיית נועם" בפרדס חנה. בכך הוא מצטרף לשורה ארוכה של בוגרי המדרשייה שתופסים כיום עמדות הנהגה והשפעה ראשונות במעלה במשק הישראלי, ובהם מנכ"ל חברת אל על לוי הלוי, מנכ"ל בנק לאומי חנן פרידמן, ועו"ד מני נאמן המשמש כיועץ המשפטי של חברת הביטוח המתחרה 'הפניקס'.