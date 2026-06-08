הנקודה האדומה: “הנשיא טראמפ, השתגעת לגמרי?! “

הנקודה האדומה במהדורה בינלאומית חד-פעמית עם פניה ישירה לנשיא ארה”ב: "האם אתה רוצה פרס נובל לשלום עד כדי כך שאתה מוכן לסכן את תושבי הגליל, הקשר עם ביבי והכי חמור עם ברק רביד?!”

הנקודה האדומה כ"ג בסיוון. אולפן סרוגים













היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?



אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

הגרסה האנגלית(המקורית):

,The Red Dot in an International EditionTo one man

.The President of the United States, Donald J. Trump

,Donald, I , Ariel sharfer ,talking to you as a believing Jew

.just like your talented son-in-law Jared Kushner

.But while he runs your errands around the world, including here in Israel

,and never dares to oppose you

.I am going to use a little more Israeli "chutzpah" than him

I am going to tell you the whole truth right to your face

:just the way Israelis like it

?Donald, Have you completely lost your mind

Do you want a Nobel Peace Prize so badly that you are willing to risk the

?residents of the Galilee town that was established and named after you

, "Are you ready to risk your good relations with Bibi

"whom you call “GRATE GUY

and the next day say he is completely crazy

?and that you are saving him from prison

?And worst of all, do you really want to annoy Barak Ravid

,If he blocks you

?!who in Israel will even hear about you

Besides, the World Cup is about to start in your backyard in Mexico, and the Iranians are coming to play soccer on your land. Wouldn't it be better if they showed up to the pitch furious and made a ton of fouls, so the Mexicans kick them right back home because they are mad at you for still shouting all over the world that "this is no way to build a wall ! " (kacha lo bonim choma!)

So, dear Trump, take a deep breath and go back to being Israel’s best friend

.Stop with this nonsense of telling us what to do, because we do not work for you

. Remember very well which country struck Iran first and who eliminated Khamenei the father

.If you don't stop losing it, just think about who will eliminate Khamenei the son

So stop being a TACO, which you know very well stands for ,Trump Always Chicken Out. Instead of being TACO turn the Iranians who are firing at Israel into hamburgers meaning, into ground meat

Trump, if you do not go back to being Israel's greatest friend, you might not help us,

.but only God help you in the next elections.

! May God bless Israel, and America too, but only if its president stops Drive us crazy

.THANK YOU

תרגום לעברית:

הנקודה האדומה במהדורה בינלאומית לאדם אחד:

נשיא ארצות הברית דונלד ג’יי טראמפ.

דונלד, אני, אריאל שרפר, פונה אליך כיהודי מאמין, ממש כמו החתן המוכשר שלך ג’רלד קושנר.

אבל בזמן שהוא עושה את השליחויות שלך בעולם כולל בישראל ולא מעז להתנגד לך אף פעם,

אני אנהג בקצת יותר "חוצפה" ישראלית ממנו ואגיד לך כמו שהישראלים אוהבים את כל האמת בפרצוף:

אתה השתגעת לגמרי?

אתה כל כך רוצה לקבל פרס נובל לשלום שבשבילו אתה מוכן לסכן את תושבי הישוב שהקימו בגליל על שמך? את היחסים הטובים שלך עם ביבי, שאתה אומר עליו יום אחד שהוא "בחור נהדר" ויום אחרי זה שהוא משוגע לגמרי ושאתה מציל אותו מהכלא?

והכי גרוע, אתה רוצה לעצבן את ברק רביד? הרי אם הוא יחסום אותך מי בכלל ישמע עליך בישראל?!

חוץ מזה, עוד רגע מתחיל בחצר האחורית שלך במקסיקו המונדיאל והאיראנים באים לשחק אצלך כדורגל.

לא יותר טוב שהם יבואו עצבניים למגרש ויעשו המון עבירות כדי שהמקסיקנים יעיפו אותם הביתה בבעיטה כי הם עצבניים עליך בגלל שאתה עדיין צועק בכל העולם ש"ככה לא בונים חומה"?

אז טראמפ יקר שלנו, קח נשימה עמוקה ותחזור להיות הידיד הכי טוב של ישראל.

תפסיק עם השטות הזאת שאתה אומר לנו מה לעשות כי אנחנו לא עובדים אצלך,

תזכור טוב איזו מדינה תקפה ראשונה באירן ומי חיסל את חמינאי האבא, ואם לא תפסיק להתחרפן

אז תחשוב מי תחסל את חמינאי הבן.

ובגדול די להיות TACO- שאתה יודע טוב מאד שזה אומר" TRUMP ALWAYS CHICKEN OUT"

ובמקום להיות כזה תהפוך את האיראנים שיורים על ישראל להמבורגרים, זאת אומרת לבשר טחון.

טראמפ! אם לא תחזור להיות הידיד הגדול של ישראל, אתה אולי לא תעזור לנו, אבל רק אלוקים יעזור לך בבחירות הבאות.

יברך אלוקים את ישראל, וגם את אמריקה בתנאי שהנשיא שלה יפסיק לשגע אותנו.

תודה רבה!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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