למען מדינה הפלסטינית: בריטניה מקדמת מכת סנקציות על ישראל

משרד החוץ הבריטי, שפועל במשותף עם שורה של מדינות מערביות נוספות, מכין חבילת סנקציות רחבה וכוללת כנגד ישראל, לדבריהם בניסיון עיקש 'להציל את רעיון שתי המדינות וקיום עתיד למדינה פלסטינית'.

המהלך מתבשל במשרד החוץ הבריטי מזה מספר חודשים, על פי התקשורת הבריטית מאז הכרזתו של שר האוצר סמוטריץ' על אישור הבנייה בשטחי E1, אותם הגדירו דיפלומטים מערביים כ'קו אדום' שעלול להביא לקריסת רעיון המדינה הפלסטינית, כאשר בנוסף לכך רואים אותם דיפלומטים בסערות הגוברות סביב ההאשמות ב'טרור יהודי' כשעת כושר למהלך.

לפני שבועות, 137 חבריי קונגרס של מפלגת השלטון, שלחו מכתב חריף לראש הממשלה סטארמר, בו דרשו 'צעדים קונקרטיים' כנגד ישראל וכנגד 'אלימות מתנחלים'.

על פי הפרסומים בבריטניה, במשרד החוץ שוקדים על המהלך כבר שבועות רבים, ומשתפים פעולה עם תשע מדינות, ביניהן גם צרפת, אוסטרליה ומדינות נוספות, גורמים המעורים בפרטי הדיונים טוענים כי אף ייתכן איסור סחר גורף על מוצרים מיהודה ושומרון.