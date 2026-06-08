לא רק מנדטים: גדי איזנקוט בעוד הישג גדול

מפלגת 'ישר!' בראשותו של חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, רושמת ציון דרך משמעותי במערכת הבחירות הנוכחית. המפלגה, שהחלה את דרכה רק לאחרונה, מציגה יכולת גיוס כספים מרשימה שמציבה אותה בעמדת זינוק כלכלית חזקה לקראת הישורת האחרונה של הקמפיין.

על פי דיווח באתר 'כלכליסט', איזנקוט הצליח לגייס בחצי השנה האחרונה 16 ערבויות בסכום כולל של כ-10 מיליון שקלים. מדובר בהישג חסר תקדים עבור איזנקוט, במיוחד לאור העובדה שמדובר במפלגה חדשה לחלוטין שהחלה בתהליכי גיוס הערבויות רק לפני כחצי שנה, וכעת נהנית מרוח גבית כלכלית המלווה את העלייה שלה בסקרים האחרונים.

השמות הגדולים מאחורי המיליונים

הגיוס המסיבי מבוסס על תמיכתם של אנשי עסקים בולטים מהארץ ומהעולם. בין היתר, גייס איזנקוט באחרונה ערבות בגובה 986 אלף שקלים מאיש העסקים שמואל חרל"פ, יו"ר חברת 'כלמוביל' ומשקיע מוכר בחברות סטארט-אפ, וכן ערבות של מיליון שקלים מאיש העסקים והפילנתרופ היהודי-אוסטרלי פרנק לואי, ניצול שואה וממייסדי אימפריית מרכזי הקניות הבינלאומית 'Westfield'.

העלייה באהדת הציבור בסקרים מתורגמת גם לגידול חד בקצב התרומות הקטנות והבינוניות מן הציבור ובכירי המשק. עד כה, 108 תורמים שונים העניקו למפלגה תרומות בסכום כולל של 916 אלף שקלים.

בין השמות החדשים ברשימת התורמים ניתן למצוא את קלמן שחם, מייסד ובעלים של בית ההשקעות 'אלטשולר שחם' שתרם 14 אלף שקלים; אברהם ביגר, לשעבר יו"ר 'פז', שתרם 5,000 שקלים; ויעקב גלברד, לשעבר מנכ"ל החברות 'רבוע כחול', 'בזק' ו'פרטנר', שהעניק תרומה של 10,000 שקלים.

הבטחת המימון לקראת הבחירות

גיוס הערבויות המוקדם בסך 10 מיליון שקלים מהווה צעד אסטרטגי קריטי להמשך קיומו של הקמפיין. כמפלגה חדשה, איזנקוט יהיה זכאי בעת הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית (45 ימים לפני מועד הבחירות) לקבל הלוואה רשמית מהכנסת בגובה של כ-10 מיליון שקלים.

קבלת הלוואה זו מותנית בהצגת ערבות בנקאית תואמת, וההצלחה הנוכחית של איזנקוט בהשגת הערבויות מאנשי העסקים מבטיחה למעשה כי המפלגה תוכל לממש את זכאותה וליהנות מתזרים מזומנים יציב ויד חופשית בניהול מערכת הבחירות.