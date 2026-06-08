אחרי המתקפה באיראן: נתניהו בנאום סיכום למלחמה

לאחר לילה של מתקפת טילים על ישראל, התנגשויות עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, ומתקפת פתע בשעות הבוקר המוקדמות על איראן, ראש הממשלה נתניהו יוצא במסר ראשון לציבור

לאחר 24 שעות של תהפוכות ביטחוניות ומדיניות, ראש הממשלה נתניהו מספק הסברים לציבור על המצב הביטחוני, המדיני, ומה התרחש מאחורי הקלעים.

ראש הממשלה נתניהו נושא כעת דברים לאזרחי ישראל, והסביר כך: "אזרחיי ישראל היקרים, לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית, כנגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום, את האיום המיידי הזה סיכלנו, וגם חיסלנו את הרודן חמינאי".

נתניהו המשיך וחיזק את התחייבותו למנוע מאיראן נשק אטומי: "אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה לא היינו פה היום אני מתחייב ושוב מתחייב לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

"באותה נחישות פעלנו מול חיזבאללה, שתכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל תכנן להחריב את ישראל עם 150 אלף טילים, גם את האיום הזה סיכלנו וחיסלנו את נסראללה, ואני רוצה לומר לכם, איך להגיד את זה, הלוחמים שלנו מפרקים לחיזבאללה את הצורה".

"אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור. כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם".

"איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם - אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם, ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה זו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי".

"הם חשבו שהם ירו משטח לבנון ואיראן על ישראל - ושאנחנו לא נפעל, זה לא קרה, וזה גם לא יקרה, כמו שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו, כך נהגנו גם עכשיו".

"אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה״ל לתקוף מטרות טרור בביירות, ולחסל שם פעילי חיזבאללה, עשינו זאת, לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן, גם את זה עשינו".

נתניהו הוסיף והכיר בכך שבשלב זה האש בין הצדדים נעצרת: "כרגע האש נצורה, כי אחרי שהיכינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו, במידה שמשטר הטרור באיראן יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו - נגיב בעוצמה".

ראש הממשלה הוסיף והביע את הערכתו לנשיא טראמפ, למרות סירובו לקבל את תכתיביו: "לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש אני אומר זאת לכם, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ.

