איראן מאיימת: "נגיב גם על מתקפות בשטח לבנון"

לאחר שישראל קיבלה את בקשת טראמפ לפסק זמן בתקיפות על איראן, וריכוז האש על לבנון, באיראן מודיעים כי לא יקבלו את המשוואה 'הישנה' וכי יגיבו גם על תקיפות על לבנון

חבריי המועצה האיראנית לביטחון לאומי של המשטר פרסמו הצהרה בה הבהירו כי איראן לא מוכנה 'לחזור אחורה' ולקבל את משוואות העבר, ודורשת כי 'הפסקת האש תכובד בכל החזיתות' אחרת תגיב בעוצמה.

בהודעה הבהירו חבריי המועצה: "הרפובליקה האיסלאמית תמשיך בפעולות הטילים כל עוד אויביה ממשיכים להפר את הפסקת האש בחזית ה"התנגדות".

הם הוסיפו והסבירו: "טהראן לא תסבול עוד הפרות בלבנון ובדרום איראן, הפסקת האש חייבת לעמוד בכל החזיתות, או שאין הפסקת אש כלל".

גם יו"ר הפרלמנט האיראני, מחמדבאקר קאליבאף, הצטרף להצהרה והבהיר: "ערערנו את המשוואה של הפסקת האש שעל הנייר, בעוד שהיא מופרת שוב ושוב בשטח. כל עוד לא תהיה לכם נכונות אמיתית לבנות אמון, זו תהיה תגובתה של איראן".