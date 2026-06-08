כ"ץ על האיומים מאיראן: "דין הדאחייה כדין יישובי הצפון"

שר הביטחון שלח מסר חריף ללבנון בעקבות המטחים והבהיר כי כל ירי לעבר הצפון ייענה בתקיפה ברובע השיעי בביירות. כ"ץ הדף גם את האיומים מטהראן: "כל ניסיון איראני לתקוף את ישראל ייענה בעוצמה רבה"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, משרטט אחר הצהריים (ב') קו אדום חדש ותקיף מול ארגון הטרור חיזבאללה ומפעיליו בטהראן. בהצהרה מיוחדת שפרסם, הציב כ"ץ משוואת תגובה ישירה ובלתי מתפשרת שנועדה להגן על תושבי קו העימות, ברקע המשך הלחימה והמטחים לעבר יישובי הגליל.

"דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון", הכריז שר הביטחון באופן חד-משמעי, כשהוא מתייחס לרובע השיעי המהווה את מעוז השלטון והטרור המרכזי של חיזבאללה בבירת לבנון. כ"ץ הבהיר כי המדיניות המבצעית השתנתה, ומעתה המערכת לא תסתפק בתגובות נקודתיות: "כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדאחייה. צה"ל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה".

מסר תקיף לטהראן

מעבר לחזית הלבנונית, כ"ץ הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר פטרוניו של הארגון באיראן, ושלח מסר אזהרה חריף להנהגה בטהראן על רקע חילופי המהלומות האחרונים באזור. ההצהרה מגיעה על רקע ניסיונות של הרפובליקה האסלאמית לייצר חזית אחידה ולכרוך את ביטחונה בזה של שלוחיה.

"אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן", הדגיש שר הביטחון בנחרצות. הוא הזכיר את היכולות ההתקפיות של ישראל כפי שבאו לידי ביטוי ביממה האחרונה, וחתם באזהרה: "כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל – ייענה בעוצמה רבה כפי שקרה אתמול". במערכת הביטחון מעריכים כי הצהרת השר נועדה להבהיר למתווכים הבינלאומיים ו לאויב כי ישראל לא תסבול עוד שגרת התשה בצפון.