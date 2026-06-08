סמוטריץ' מתנגד לחוק יסוד לימוד תורה של המפלגות החרדיות

דרמה בקואליציה: בישיבת הסיעה של הציונות הדתית תקפו חברי הכנסת את החוק המקודם. סמוטריץ' הבהיר כי לא יסכים להשוואת זכויות של לומדי תורה למשרתים בצבא. ללא תמיכת המפלגה - לחוק אין רוב מה שיוביל לבחירות מוקדמות

סדק משמעותי בקואליציה סביב חוקי הדת והמדינה: שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', מביע התנגדות נחרצת לחוק יסוד "לימוד תורה" שמקדמות המפלגות החרדיות. בפרסום ראשון של עמיאל ירחי בi24NEWS נחשף כי במהלך ישיבת הסיעה הסגורה שהתקיימה אחר הצהריים (ב'), התבטא סמוטריץ' בחריפות נגד נוסח החוק הנוכחי, וזכה לרוח גבית מצד חברי כנסת נוספים במפלגתו שתקפו את היוזמה החרדית.

סלע המחלוקת המרכזי בתוך הסיעה נוגע לניסיון להשוות את מעמדם הכלכלי והאזרחי של בני הישיבות לזה של חיילי צה"ל. במהלך הישיבה נאמר באופן חד-משמעי כי במפלגה "לא יכולים לקבל את הסעיף שקובע שמי שלומד תורה יקבל זכויות כמו מי שמשרת בצבא". חברי הסיעה הבהירו כי השוואה כזו פוגעת בערך השירות ובחיילים הלוחמים, במיוחד על רקע הלחימה הממושכת.

עם זאת, בציונות הדתית מנסים להפריד בין ההטבות הכלכליות לבין ההכרה הרישומית, וציינו כי הם אינם מתנגדים עקרונית לסעיף המצהיר על לימוד התורה כערך עליון במדינת ישראל.

למרות הנכונות לפשרה הצהרתית, המשמעות הפוליטית של ההתנגדות הנוכחית היא דרמטית ומאיימת על יציבות הממשלה. חוקי יסוד דורשים רוב קואליציוני מוצק, ובמצב הנוכחי, אם מפלגת הציונות הדתית תבחר לעמוד על הרגליים האחוריות ולהצביע נגד – אין לחוק רוב בכנסת, מה שצפוי להוביל למשבר חריף מול המפלגות החרדיות שרואות בחוק זה תנאי סף להמשך שותפותן.