יעקב ברדוגו נפרד: "הגעגוע והכאב מתעצמים"

איש התקשורת והפרשן הפוליטי של ערוץ 14, יעקב ברדוגו, פרסם פוסט קצר אך מלא געגוע וכאב

איש התקשורת והפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו שיתף הערב (שני) את עוקביו ברגע אישי וכואב במיוחד, הרחק מהניתוחים האקטואליים והפוליטיים שמקבילים לשגרת יומו, וביטא את תחושות האובדן הקשות המלוות אותו מאז הלכה לעולמה אמו.

בפוסט קצר אך טעון ברגש, התייחס ברדוגו למהירות שבה חולף הזמן מאז האסון המשפחתי, אל מול תחושת הריקנות והגעגוע שלא מרפים.

הזמן רץ והנה כבר כמעט 30 יום עברו .הכאב והגעגוע רק מתעצמים . pic.twitter.com/xvk6A5kg42 — יעקב ברדוגו (@bardugojacob) June 8, 2026

"הכאב והגעגוע רק מתעצמים"

"הזמן רץ והנה כבר כמעט 30 יום עברו", כתב ברדוגו בכאב, כשהוא מתכוון כאמור לפטירתה של אמו האהובה, לה היה קשור בכל נימי נפשו.

בהמשך דבריו שיתף כיצד תחושת האובדן אינה קהה עם ימי השבעה והשלושים, אלא להיפך: "הכאב והגעגוע רק מתעצמים".