הסכם הפסקת האש הופר: צה"ל חיסל שלושה בכירים בג'יהאד האסלאמי

בפעילות ממוקדת של פיקוד הדרום במהלך סוף השבוע, חוסלו ראש מערך ההנדסה של הארגון, סגנו וראש מערך הנ"ט בצפון הרצועה. בצבא מבהירים: השלושה המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחותינו בניגוד מפורש להסכמות

מכה קשה להנהגת הטרור ברצועת עזה, כאשר כוחות צה"ל חיסלו במהלך סוף השבוע שלושה מחבלים בכירים ביותר בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, שפעלו במרכז הרצועה. החיסול הממוקד בוצע לאחר שהתברר כי השלושה המשיכו לעסוק בפעילות חבלנית ענפה, תוך הפרה בוטה ומפורשת של הסכם הפסקת האש התקף ברצועה.



לפי הודעת דובר צה"ל, שלושת המחבלים שחוסלו בתקיפה היוו עמודי תווך במערך המבצעי והטכנולוגי של הארגון ולקחו חלק במאמצים המתמשכים לנסות לשקם ולהעצים את יכולותיו הצבאיות.





המחוסלים צילום: דובר צה"ל

בין המחבלים שחוסלו נמצא מחמד עטיה חסן אבו עפש, ששימש כראש מערך ההנדסה וההתמחויות של הג'יהאד האסלאמי ברצועה. אבו עפש היה האחראי הבלעדי על פיתוח היכולות הטכנולוגיות ושכלול אמצעי הלחימה של הארגון, ונחשב למחבל מרכזי, דומיננטי ומשפיע מאוד שפעל לאורך שנים לפגיעה קשה בכוחות הביטחון.



יחד איתו חוסל באותה תקיפה במרכז הרצועה גם יד ימינו והמוציא לפועל שלו, פרחאת זוהיר פרחאת חרארה, ששימש כסגן ראש מערך ההנדסה בארגון הטרור.

המחבל השלישי שחוסל בפעילות הוא עבדאללה ריאד מסעוד קדום, מי ששימש כאחראי מערך הנ"ט (נגד טנקים) בגזרת צפון רצועת עזה. קדום היה האחראי הישיר על תכנון והוצאה לפועל של עשרות מתווי ירי נ"ט קטלניים נגד כוחות צה"ל שפעלו ברצועה במהלך השנים האחרונות.





"ניסו לשקם את היכולות הצבאיות"



במערכת הביטחון מדגישים כי בעת האחרונה, ובניגוד מוחלט להתחייבויות בהסכם הפסקת האש, השלושה לא עצרו את פעילותם אלא המשיכו לקדם במרץ מתווי טרור חדשים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בצה"ל העבירו מסר תקיף בעקבות הפעילות וציינו כי הצבא ימשיך לפעול בנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה בכל עת, במטרה להסיר כל איום על כוחות הביטחון ועל אזרחי מדינת ישראל, במיוחד לאור העובדה שארגון הג'יהאד האסלאמי לקח חלק פעיל בטבח השביעי באוקטובר.



כוחות צה"ל בפיקוד הדרום נותרו פרוסים במרחב בהתאם לסעיפי ההסכם, אך בצבא מבהירים כי הכוחות נמצאים בדריכות שיא וימשיכו לפעול בעוצמה להסרת כל איום מיידי בשטח.