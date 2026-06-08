אלמוג בוקר נגד דובר צה"ל: "ניסוח בלתי נסבל"

עיתונאי חדשות 12, אלמוג בוקר, יוצא הערב (שני) במתקפה חריפה ונוקבת נגד הניסוחים הרשמיים של הודעות דובר צה"ל, וטוען כי הן מייצרות מצג שמקטין את חומרת האיומים על התושבים והלוחמים.

הביקורת של בוקר הגיעה בעקבות הודעה רשמית שפרסם דובר צה"ל בשעה 15:22, לאחר שהופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ.

בהודעת הצבא נכתב: "בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהו שלושה שיגורים שחצו מלבנון לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. אין נפגעים. התרעות הופעלו על פי מדיניות".

"למה זה חשוב שחלק לא חצו?"

הניסיונות של צה"ל לדייק את מסלול מעוף הרקטות והמיקום המדויק של הנפילות פגשו קו ביקורתי קשוח מצד בוקר, שלא חסך במילים. "הניסוחים האלה בלתי נסבלים!", קבע העיתונאי בנחרצות.

בוקר תהה על הרציונל שמאחורי ההסברים המפרטים אילו מהטילים עברו את הגבול הריבוני ואלו לא, והסביר כי הדבר פוגע בתפיסת החומרה של האירוע: "למה זה חשוב שחלק לא חצו לשטח ישראל??? ומה זאת אומרת חלק יורטו בדרך לארץ? זה הופך את זה לפחות חמור".

נוסח אלטרנטיבי לדובר צה"ל

בהמשך דבריו הציע בוקר לצבא נוסח חלופי, קצר וברור בהרבה, שלדבריו משקף נאמנה את המציאות מבלי לעדן אותה עבור הציבור, תוך שהוא משווה את הניסוח לדיווחים על התקיפות מאיראן.

"אעזור לכם: צה"ל זיהה לפני זמן קצר שיגור טילים מלבנון לעבר שטח מדינת ישראל. זהו", הציע בוקר, וסיכם באזהרה לגבי ההשלכות התודעתיות של הודעות מהסוג הזה: "ואם הניסוח נשמע לכם מוכר, הוא לקוח מהודעה של צה"ל על ירי מאיראן. הניסוחים האלה מקטינים את האירוע של ירי חיזבאללה לעבר יישובינו ואזרחינו בקו העימות".