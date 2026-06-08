לבקשת טראמפ: ישראל לא תתקוף באיראן ותכתוש את לבנון

לפי בקשה הנשיא טראמפ, ישראל צפויה להפנות את האש מתקיפות ישירות על איראן, אל המשך התקיפות העוצמתיות בשטח לבנון, אשר צפויות להימשך למספר ימים

ישראל צפויה לחדול ממתקפתה על איראן, ולהפנות את מרכז כובד האש אל לבנון, זו בעקבות בקשתו של הנשיא טראמפ שלא להמשיך ולדחוק את איראן צבאית, כך על פי דיווחו של הכתב המדיני ירון אברהם.

על פי הדיווח, ישראל צפויה לעצור במלואן את התקיפות על איראן, ולהפנות את האש אל לבנון, המהלך שמגיע לבקשת נשיא ארה"ב צפוי לאפשר שני מסלולים מקבילים, מצד אחד טראמפ יוכל להמשיך במסלולו הדיפלומטי העיקש, בעוד ישראל תמנע קביעת משוואה חדשה והרסנית אל חופש הפעילות שלה.

גורם בכיר ישראלי הסביר בנושא: "לבקשת טראמפ - ישראל עוצרת את התקיפות באיראן. התקיפות בדרום לבנון יימשכו בימים הקרובים במלוא העוצמה. נפציץ גם בדאחיה אם יימשכו התקיפות על יישובינו ואזרחינו".