מנהיג המחאה נגד חבריו בשמאל: "זה לא יעבוד לכם"

משה רדמן, ממנהיגי המחאה נגד הממשלה ואחד הקולות הבולטים נגדה, יוצא נגד חבריו למחנה: "תגידו לציבור את האמת"

מנהיג המחאה משה רדמן מפנה חצי ביקורת פומביים ונוקבים, דווקא לעבר ראשי מפלגות האופוזיציה. על רקע התקיפה הישראלית באיראן, קורא רדמן לחברי הכנסת מהגוש הנגדי לחדול מהניסיונות לתקוף את ראש הממשלה בנימין נתניהו מהאגף הימני-ביטחוני, ומציג משנה מדינית חלופית הכוללת הסדרים אזוריים והקמת מדינה פלסטינית.

"פשוט תגידו לציבור את האמת"

בפוסט מפורט שפרסם, פנה רדמן ישירות לנבחרי הציבור באופוזיציה וביקש מהם לעצור את הדיבורים על הצורך בעוצמת אש מוגברת. "לכל חברי באופוזיציה, תלחמו באינסטינקט המטופש שלכם לנסות לאגף את סליפי ביבי מימין ולהגיד שבעצם היינו צריכים לתקוף יותר חזק בדחייה ולמחוק את איראן וסיפורי מעשיות", כתב. "זה לא עבד, לא עובד ולא יעבוד לכם. פשוט תגידו לציבור את האמת".

לשיטתו של רדמן, ישראל נמצאת בדשדוש אסטרטגי עמוק מזה תקופה ארוכה. "השבעה באוקטובר היה הפסד", טען. "אחרי כמה חודשים צה״ל ומערכת הביטחון הצליחו לסחוט מהכישלון הזה הישגים צבאיים אבל הם נשחקו עד דק. ישראל מזמן איבדה את המומנטום במלחמת שבע החזיתות הזו, כבר באמצע 2024 בערך. מאז, כל מה שהממשלה הגרועה הזו עושה זה לשרוד על הגב של עוד סבבים ומריחת זמן".

התוכנית המדינית: החזרת הרש"פ ומדינה פלסטינית

בהמשך דבריו הציג רדמן מפת דרכים אלטרנטיבית שלדבריו יש לקדם מול הממשל האמריקאי, במקום המשך הפעולות הצבאיות בהובלת הממשלה הנוכחית.

התוכנית של רדמן מורכבת מכמה שלבים מרכזיים:

חזית איראן ולבנון: ללחוץ על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להוציא הסכם סביר מול איראן, לצד חיזוק ממשלת לבנון כחלק ממהלך בינלאומי להחלשת חיזבאללה.

רצועת עזה: העברת השליטה ברצועת עזה לידי הרשות הפלסטינית, כדי שזו תתחיל, בתמיכה בינלאומית, לנקות מהשטח את תשתית חמאס.

נורמליזציה והסדר קבע: פתיחת שיחות אזוריות בהובלה אמריקאית ואירופית לנורמליזציה עם סעודיה ומדינות מוסלמיות נוספות. מהלך זה יהיה כפוף להתקדמות במו"מ מול הפלסטינים, שבסופו, בעוד מספר שנים, תוקם לצד ישראל מדינה פלסטינית דמוקרטית ומפורזת, עם מערכת חינוך נקייה מטרור.

"צריך לדעת לחתוך הפסדים"

רדמן סיכם את דבריו בקביעה כי המשך המגמה הצבאית הנוכחית ללא אופק מדיני הוא אשליה. "זה תהליך שיכול היה להתחיל באמצע 2024 כשאנחנו בעמדה הרבה יותר טובה, אבל צריך לדעת לחתוך הפסדים", דברי מנהיג המחאה.

"כל מי שמספר לכם אחרת, שכל מה שצריך עכשיו זה להפציץ יותר פה או שם – הוא שקרן או דמגוג. אין כרגע טעם להפצצות בלי שום מהלך מדיני, אין כרגע טעם לכלום שהממשלה הזו עושה. היא חסרת יכולת וצריכה לעוף, ובינתיים לעשות מינימום עוד נזק".