בוארון: הרשות הפלסטינית תשלם לנפגעי הטרור מיליארד שקל בשנה

ח"כ אביחי בוארון מהליכוד מתייחס בראיון לסרוגים לתגובה הישראלית למתקפה האיראנית: "ראש הממשלה הבהיר לנשיא ארה"ב - ביטחון ישראל קודם לכל". על סערת חסינותה של טלי גוטליב: "התנהלות מפיוזית של מערכת אכיפת החוק". וגם: החוק ההיסטורי שיחייב את הרשות הפלסטינית לשלם מיליארד שקלים בשנה על נזקי טרור

יום סוער עבר על כנסת ישראל, הן במישור הביטחוני מול איראן והן במישור המשפטי-פרלמנטרי. ח"כ אביחי בוארון (הליכוד) התראיין לנתנאל איזק בתכנית "כיפות ברזל" תקף את היועמ"שית והציג את החוק שלו לפיצויים מהרשות הפלסטינית.

אביחי בוארון בראיון לכיפות ברזל (אולפן סרוגים)

"לא נשתוק נוכח פגיעה בריבונותנו"

בפתח הראיון התייחס בוארון למשוואה הביטחונית החדשה מול איראן ולדיווחים על הלחץ האמריקאי להימנע מתגובה. בוארון ביקש להפריך את הטענות לפיהן ישראל כפופה לחלוטין לתכתיבי הממשל בוושינגטון.

ח"כ אביחי בוארון: "אם למישהו היה חשש אתמול אם ראש הממשלה יקבל את ההחלטה שכולנו רצינו שיקבל... ברוך השם גילינו הבוקר שישראל לא נשארת בחוסר מעש נוכח ההתקפה האיראנית ומגיבה אליה... ראש הממשלה אומר לנשיא ארצות הברית: אנחנו לא יכולים להימנע מלשמור על ביטחון אזרחי ישראל. זה דבר מאוד מאוד חשוב. גם האיראנים קולטים אותו ומבינים – האינטרס האמריקאי לא יעמוד כנגד עם ישראל".

בוארון הוסיף ותקף את המבקרים מימין ומשמאל: "ראיתי אנשים שאומרים הנה מדינת ישראל היא מדינת חסות של ארצות הברית וראש הממשלה לא עומד בלחץ. ההפך הוא הנכון. מדינת ישראל שמה בראש סדר העדיפויות את ביטחון אזרחיה... אנחנו לא נשתוק נוכח התקפות על שטחנו ונוכח פגיעה בריבונותנו".

למרות ההישגים, בוארון מודה כי האיום האיראני רחוק מלהסתיים: "לא מיגרנו באופן מוחלט את יכולותיה הגרעיניות או הבליסטיות של איראן. לא סיימנו את העבודה... פגענו מהותית ביכולת של איראן ליצור התקפות מסיביות, אבל עדיין יש להם את היכולת לטפטף אלינו טיל כאן וטיל שם... אמר ראש הממשלה בזמנו: אם נצטרך לעמוד לבד נעמוד לבד, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים".

קרב החסינות: "רוצים להשתיק את טלי גוטליב"

חלק ניכר מהראיון הוקדש לדרמה בוועדת הכנסת סביב בקשת החסינות של ח"כ טלי גוטליב, בעקבות דבריה על הקשר לכאורה בין לשכת ראש השב"כ לבעלה של שקמה ברסלר. בוארון, החבר בוועדה, יצא להגנתה של חברתו לסיעה ותקף חזיתית את היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות.

ח"כ אביחי בוארון: "שמענו את חברת הכנסת טלי גוטליב במופע מאוד מאוד מרשים... הטיעון המרכזי היה שימוש בכוח המשרה שלא כדין... כל המטרה שלהם היא לטייח את חקר האמת. הם רוצים להשתיק אותה וזה בדיוק העניין. טלי אומרת להם: אני לא אשתוק. אתם לא תשתמשו בכוח משרדכם כדי לגרום לי, חברת כנסת, לשתוק".

בוארון המשיך בקו חריף נגד מערכת אכיפת החוק: "אי אפשר להשתחרר מהתחושה שטלי גוטליב, במסע ארוך במשך שלוש שנים, מנסה לקרוע את המסכה מעל השיתוף פעולה הזה בין הפרקליטות, היועמ"שית לבין ראש השב"כ לשעבר ואולי גורמים נוספים... שמנסים להסתיר את חקר האמת". הוא אף הגדיר את התנהלות המערכת בפרשיות שונות כ"התנהלות מפיוזית", תוך שהוא מזכיר את אירועי הפצ"רית ופרשת ה"אפוד".

במענה לשאלת המראיין על תקדים עזמי בשארה, ציין בוארון כי במקרה של גוטליב מדובר בהבעת דעה במסגרת תפקידה: "מה שתלי גוטליב עושה היא מביאה את דעתה ואת עמדתה שיש קשר שתיקה... זכותה וחובתה לפעול ולחשוף את האמת כחברת כנסת כמי שמחויבת לציבור".

תיקון היסטורי: הרשות הפלסטינית תשלם על הטרור

בסיום הראיון בישר בוארון על השלמת החקיקה של "חוק שיפוי נזקי טרור", אשר צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית ולהיכנס לספר החוקים.

"בית המשפט הטיל אחריות מוחלטת על הרשות הפלסטינית על פיגועי טרור... אבל עד היום מדינת ישראל, דהיינו הביטוח הלאומי ומס רכוש, לא תבעו את הרשות על אותם נזקים שנגרמים לקופה הציבורית. החוק שאנחנו מעבירים היום אומר לרשות הפלסטינית: אתם תפצו את אזרחי מדינת ישראל ואת המדינה על כל הנזקים שאתם גורמים לנו בפיגועי הטרור שיוצאים משטחכם".

לדברי בוארון, מדובר במכה כלכלית אנושה לתשתית התמיכה בטרור: "אנחנו מדברים על כמיליארד שקלים בשנה לביטוח לאומי, למס רכוש ולמשפחות נפגעי פעולות האיבה. זה תיקון גדול. אני גאה מאוד להעביר את החוק הזה... היינו צריכים לעשות את זה מזמן".