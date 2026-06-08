צה"ל תוקף בדרום לבנון; אזעקות בקרית שמונה

הפסקת האש שהכריזה איראן החזיקה פחות מחצי שעה. מטח רקטות נורה על ידי חיזבאללה לעבר אצבע הגליל.

דובר צה"ל מסר כי זוהו זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. אין נפגעים".

האזעקות הופעלו בהתאם למדיניות מחשש לנפילות בתוך ישובים או מחשש לשברי יירוטים.

במקביל צה"ל תקף בדרום לבנון. כלי התקשורת בלבנון דיווחו על תקיפה בא-דוויר, כפר שיעי במחוז נבטיה, קצת צפונית לקו הצהוב ולמקום בו אוחזים לוחמי צה"ל.

יש לציין כי לפי המשוואה האיראנית - כעת הם צריכים להגיב בירי טילים לעבר ישראל. או שמא, התגובה האיראנית היא רק לתקיפות בביירות. כך או כך נראה שאפילו חצי שעה של שקט מתוח לא ניתנה בצפון.

כעת מחכים לראות האם הממשלה בדרך לתקיפה רצינית ולהסלמה כי הרי חיזבאללה ירה לעבר ישראל או שמא להכלת האירוע ולקבלת המשוואה של מתקפה איראנית בתגובה לירי על ביירות.