בצל ההתפתחויות: שר החינוך בהבהרה חשובה להורים

לאחר שמוקדם יותר היום הודיע כי מערכת החינוך תחזור ללמידה פרונטלית ביום רביעי הקרוב - שר החינול יואב קיש בהודעה נוספת להורים

שר החינוך יואב קיש התייחס כעת (שני) לשאלות ההורים בנוגע לחזרה לשגרה כבר ממחר, בהמשך להודעה של איראן לפיה היא מספיקה את תקיפותיה נגד ישראל.

קיש ביקש להבהיר כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה - מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, שר החינוך, יואב קיש, הודיע היום במהלך תדרוך כתבים ולאחר סבב התייעצויות עם בכירי משרד החינוך, ראשי רשויות, נציגי המועצות האזוריות ושותפים נוספים, כי מדיניות המשרד היא לפעול לחזרה מהירה ככל הניתן ללמידה פרונטלית, בכפוף להנחיות פיקוד העורף.

במהלך התדרוך ציין השר כי הפער שנוצר בין אישור מקומות העבודה ופעילות המשק לבין איסור פתיחת מערכת החינוך הוא לא סביר. אם מאשרים את פתיחת המשק בקרבה למיגון, נכון שגם מערכת החינוך תפעל במתווה מוגן.

במסגרת זו יינתן דגש מיוחד להשבת החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים.

מחר נאפשר יום התארגנות ויצירת קשר עם התלמידים, כאשר הכוונה היא לחזור ביום רביעי ללמידה פרונטלית במתווה מוגן.

באשר לבגרויות, לא יתקיימו בגרויות השבוע בהמשך למדיניות העקבית של השר שתלמידי ישראל לא ייבחנו בבגרויות חיצוניות תחת אש. חלק מהבגרויות יידחו וחלק מהבגרויות יבוטלו ובמקומם יינתנו ציונים פנימיים.