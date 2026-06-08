אחרי ההודעה האיראנית: נתניהו וטראמפ שוחחו פעם נוספת

רגע אחרי ההודעה האיראנית על הפסקת התקיפות כלפי ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחחו כעת (שני) בטלפון - בפעם השנייה תוך פחות מיממה. בתום השיחה, גורם ישראלי אמר לחדשות 12 כי "מחכים להוראה ברורה של הדרג המדיני לאן פנינו".

כזכור, כבר אתמול בערב טראמפ הביע את חוסר שביעות רצונו מחידוש הלחימה, כשטען אחרי הירי של איראן לעבר ישראל כי הוא "ישוחח עם ראש הממשלה נתניהו, ויגיד לו לא לתקוף בשטח איראן". לטענתו, לא היה תיאום על התקיפה ברובע הדאחייה בביירות אמש, זאת למרות שבישראל טוענים שהיה תיאום מלא לפני התקיפה.

מוקדם יותר היום טראמפ אמר כי "ישראל ואיראן חייבות להפסיק את ה'ירי' באופן מיידי". בהמשך כתב ברשת Truth Social כי "שני הצדדים, ישראל ואיראן, מבקשים להגיע להפסקת אש מיידית. המגעים הסופיים במשא ומתן על 'שלום' מתקדמים, כל עוד בורות או טיפשות לא יעמדו בדרכם. המצור יישאר בתקף במלוא העוצמה וההשפעה, עד שיושג 'הסכם סופי'. הדברים צפויים להתקדם במהירות".