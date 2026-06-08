שר החינוך מודיע: גם מחר לא יתקיימו לימודים

שר החינוך יואב קיש הודיע כעת כי גם מחר לא יתקיימו לימודים בכל הארץ. בנוסף, בכל השבוע לא יתקיימו בגרויות

שר החינוך יואב קיש, הודיע היום (שני) כי גם מחר לא יתקיימו לימודים בכל הארץ. לדבריו של קיש, מחר יתקיים יום התארגנות וברביעי יתחילו חזרה למתווה ממוגן.

עוד הודיע קיש כי לא יתקיימו בגרויות השבוע. שר החינוך קיש מסר: "נוביל מדיניות של חזרה ללמידה פרונטלית מהר ככל הניתן".

במהלך התדרוך ציין השר כי הפער שנוצר בין אישור מקומות העבודה ופעילות המשק לבין איסור פתיחת מערכת החינוך הוא לא סביר. אם מאשרים את פתיחת המשק בקרבה למיגון, נכון שגם מערכת החינוך תפעל במתווה מוגן.

במסגרת זו יינתן דגש מיוחד להשבת החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים.

מחר נאפשר יום התארגנות ויצירת קשר עם התלמידים, כאשר הכוונה היא לחזור ביום רביעי ללמידה פרונטלית במתווה מוגן.

באשר לבגרויות, לא יתקיימו בגרויות השבוע בהמשך למדיניות העקבית של השר שתלמידי ישראל לא ייבחנו בבגרויות חיצוניות תחת אש. חלק מהבגרויות יידחו וחלק מהבגרויות יבוטלו ובמקומם יינתנו ציונים פנימיים.