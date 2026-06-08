סילמן: "נתניהו לא מפחד להכריע; לפיד היה נכנע אחרי דקה"

בראיון לסרוגים משבחת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן את התנהלות נתניהו במלחמה מול איראן: "לא מפחד ונכון להכריע". בהמשך היא קראה להדחת היועצת המשפטית לממשלה ותובעת מנפתלי בנט לחשוף את תיקו הרפואי

המלחמה עם איראן חזרה לסבב נוסף וביום הראשון למבצע, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן (הליכוד) התארחה בתכנית "כיפות ברזל" באולפן סרוגים.

בשיחה עם נתנאל איזק, הציגה סילמן קו נחוש בנוגע להמשך הלחימה, שיבחה כמובן את הנהגתו של ראש הממשלה נתניהו ומתחה ביקורת נוקבת על התנהלות האופוזיציה ומערכת המשפט.

השרה עידית סילמן באולפן סרוגים

על המערכה בלבנון ובאיראן: "ניפצנו את המשוואה"

השרה סילמן הדגישה בתחילת דבריה את השינוי בתפיסה הביטחונית של ישראל ואת הנחישות מול חיזבאללה ואיראן. לדבריה, ישראל כבר לא מסתפקת במגננה אלא עוברת להכרעה ברורה.

"אנחנו עומדים במציאות שבה מדינת ישראל תגן על עצמה מכל האויבים שלה... יש כאן הובלה של ראש ממשלה שלא מפחד ונכון להכריע... צבא ההגנה לישראל כותש את לבנון, יש שם אחיזה. התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל השתנתה אל מול האויבים שלנו – שטחי החיץ הם בגבולות של האויבים שלנו גם בסוריה, גם בלבנון וגם בעזה".

בהתייחסה לתקיפה באיראן, טענה סילמן כי ישראל הצליחה לפרק את הניסיון האיראני ליצור חזית מאוחדת ובלתי חדירה.

סילמן: "ישראל ניפצה משוואה שאיראן ניסתה לייצר על ידי איחוד בין לבנון ואיראן... ברגע שישראל תוקפת בלבנון היא בעצם אומרת לאיראן: אנחנו לא נאפשר לכם להיות הפטרון של חיזבאללה... לא נאפשר לאיראן להיות גרעינית, נקודה".

"לבנט לא היה מצפן ולא מצפון"

כמי שהייתה חלק מרכזי בקואליציה הקודמת ובחרה לפרוש ממנה, סילמן לא חסכה במילים קשות כלפי נפתלי בנט ויאיר לפיד, כשהיא משווה בינם לבין הנהגת נתניהו.

סילמן: "אני לא רוצה לדמיין רק אם היו כאן בנט ולפיד של ממשלת השינוי... דונלד טראמפ אמר על יאיר לפיד שהוא 'Nice Guy'. נייס גאי זה אומר שאחרי דקה מסיימים איתו שיחת טלפון וכל דבר שדונלד טראמפ היה אומר הוא היה אומר עליו אמן וישר נכנע. הייתה כאן כניעה מוחלטת".

על שותפה לשעבר, נפתלי בנט, אמרה: "מה ששבר אותי שלנפתלי בנט לא היה מצפן וגם לא היה מצפון והוא הלך רחוק מדי, לא נעמד על העקרונות שלו. היינו עלה תאנה ימני בתוך ממשלה של שמאל וערבים של מנסור עבאס".

דרישה לחשיפת התיק הרפואי של בנט

במהלך הראיון, העלתה השרה סילמן דרישה מפתיעה כלפי בנט, זאת על רקע התבטאויותיה האחרונות כלפיו על נטילת כדורים פסיכיאטריים, מה שהוביל לתביעה לתביעת דיבה מצדו כנגדה.

"נפתלי בנט, בוא ותחשוף את התיק הרפואי שלך... בנימין נתניהו חשף, מה יש לנפתלי בנט להסתיר? אם אתה כל כך בטוח בצדקת דרכך, הדבר הכי פשוט הוא – תחשוף את התיק הרפואי שלך וכולנו נדע מה יש שם ומה אין שם".

המתקפה על מערכת המשפט: "היועמ"שית מחבלת בעבודת הממשלה"

חלק נרחב מהראיון הוקדש לביקורת על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ועל מה שסילמן מכנה "אכיפה בררנית" כנגד נבחרי ציבור מהימין, כמו במקרה של חברת הכנסת טלי גוטליב.

סילמן: "היועצת המשפטית לממשלה... היא מזמן מודחת, היא מפוטרת. היא לא פועלת כיועצת משפטית לממשלה, היא לא מייעצת כלום... היא בסוף מחבלת בעבודה של הממשלה. כבר אמרתי שצריך להקים כאן ועדת חקירה ממשלתית שתחקור את הסיקולים הממוקדים של היועצת המשפטית בכל דבר שהממשלה הזו מנסה לעשות".

עוד הוסיפה: "היא פשוט שחקנית פוליטית על מלא. היא מתנהגת כפיראטית בעולמות המשפטיים... הם אחראים על אכיפה בררנית שבוצעה כאן כנגד הימין".

הבחירות הבאות? "מאבק על הזהות היהודית"

לסיום, התייחסה השרה למפה הפוליטית ולמערכת הבחירות העתידית, אותה היא מגדירה כגורלית לזהות המדינה.

"יהיו בחירות והן יהיו משמעותיות מאוד למדינת ישראל, כי אלו יהיו בחירות על זהותה היהודית והדמוקרטית... כשיאיר גולן בא ומאיים שהוא יסגור את ערוץ 14... כשהוא אומר שלא יהיו כאן הנחות תפילין והוא יילחם כנגד הזהות היהודית, הוא ככל הנראה יעשה את זה".

על נושא גיוס החרדים אמרה: "זו ממשלה שפעם ראשונה רוצה להביא לגיוס חרדים, שעושה מהלכים נכונים שיגייסו חרדים. השמאל הוא האחרון שרוצה חרדים בתוך הבקו"ם... הם משתמשים בחוק הגיוס כדי להפיל את הממשלה ואת בנימין נתניהו".

השרה חתמה את דבריה בשבח ללוחמי צה"ל ולחוסן האזרחי: "חיילי צה"ל זה הרוח הגדולה של עם ישראל... אנחנו מסתכלים עליהם בעיניים בורקות בגאווה עצומה".