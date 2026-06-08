צה"ל מכחיש את השמועות ברשת: "זה לא קרה"

לאחרונה דווח כי ישראל תקפה באיראן, אך בצה"ל מכחישים כעת (שני) את הדיווחים וטוענים כי ישראל לא תקפה בשעות האחרונות באיראן.

בנוסף, בניגוד לשמועות שמתרוצצות ברשת - גם לא בוצע חיסול של בכיר איראני, כמו מפקד משמרות המהפכה.

מוקדם יותר היום, חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקף בשעות הבוקר מספר תשתיות במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן, ששימשו את הכוחות החמושים הכפופים למשטר הטרור האיראני לייצור וייצוא חומרי גלם לאמצעי לחימה.

בתשתיות שהותקפו יוצרו חומרים יחודיים שמשמשים כמרכיבים הכרחיים לפיתוח טילים בליסטיים, המהווים איום ישיר על מדינת ישראל ואזרחיה.

אלו רכיבים קריטיים בתשתיות הייצור הקיימות במתחם עבור תוכנית הטילים של משטר הטרור האיראני. התקיפה מצטרפת למספר תקיפות נוספות שבוצעו לעבר המתחם במבצע "שאגת הארי".



