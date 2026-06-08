צפו: רגע השמדת מערכת הגנה אווירית של משטר האייתולות

בתדרוך ביטחוני שקיים מוקדם יותר, תת אלוף אפי דפרין מסר כי "הרמטכ"ל בתקשורת רציפה עם הסנטקום בארה"ב, שהשתתפו בהגנה ונמצאים בבור". צפו בתקיפות צה"ל באיראן

בעקבות התפרצות המלחמה עם איראן, דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין מסר כעת (שני) הצהרה לציבור.

בהצהרתו אמר דו"צ: "בגל התקיפה הראשון עשרות מטוסי קרב תקפו את גל ההגנה של המשטר. בגל השני תקפנו את המפעל הפטרוכימי. נערכנו למגוון תרחישים. מימשנו את ההיערכות שלנו ופעלנו על פי תכנית.

"חיל האוויר תקף מידי ובעוצמה. המערכה הזו היא מערכה נוספת במשטר הטרור האיראניץ אנו פועלים כדי להחליש את המשטר. המשטר בחר שוב בטרור ומנסה לייצר משוואות. הוא מקשר את התקיפה כתגובה לתקיפה הישראלית בדאחייה.

אנו נחושים להסיר כל איום על שיראל בכל זמן. אזרחי ישראל, תודה על התמיכה והגיבוי שאתם נותנים לנו פעם אחר פעם. עושים הכל כדי להגן ושלמור על ביטחונכם. הרמטכ"ל מפקד על המערכה יחד עם מפקדי צה"ל ונמצא בקשר מתמיד עם מקבילו בארה"ב.

"הקפידו על הנחיות פיקוד העורף. צה"ל פועל פועל בכל הזירות גם בהגנה וגם בהתקפה. אני אהיה כאן ואמשיך לעדכן בכל התפתחות".

בהצהרתו, עדכן דובר צה"ל על גל התקיפות באיראן, ופרסם תיעוד ראשון בצבע מהתקיפות. בהודעה נמסר "חיל האוויר השלים לפני זמן קצר מטס תקיפה לעבר מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן".

צה"ל מפרסם כעת תיעוד בצבע מהשמדת אחת מהמערכות, בה אוחסנו טילים המיועדים לפגיעה בכלי טיס. לאחר התקיפה, זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות הטילים במשגר.

השמדת המערכות מרחיבה עוד יותר את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן, במטרה להמשיך להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל.







