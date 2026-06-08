סוואנה ישראלית בין הירדן לכנרת

קסם על ים כנרת.

מיחות השיר הזה מקבלות משמעות אחרת כשמתבוננים במילון בהגדרה למילה 'סוואנה'.

שם נמצא את הפירוש של "קרקע נטולת עצים אך בעלת עשב רב, גבוה או נמוך". תוסיפו לכך מים והרבה מים ותקבלו את הסוואנה הישראלית בין הירדן לכנרת. שיט בקיאקים בינות לצמחי הסוף מוסיפים נופך מיוחד.





מפלס המים של הכנרת נמוך בימים אלו. החורף האחרון לא היטיב עם מדיד הכנרת שנמצאת בנסיגה אבל זה לא משפיע על הצומח שמסביב והכל טבול בצמחיה ירוקה וסמיכה, בעצי מנגו מלאי פרי ומי הירדן כמעט שאינם זורמים לתוך הירדן אלא הפוך. הכנרת היא שזורמת לתוך הירדן ומוסיפה לו נופך נוסף.

ירדנו לגדת שפך פארק הירדן, כדי לחזות בפלא הזה, ביופיו של המקום ובעובדה שהוא שומר שבת.

הפארק בו אנו מצויים.

על שטח של כ-1,000 דונם, צפונית לכנרת ולא הרחק מהישוב חד-נס ובריכת המשושים, מסתתרת לה פינה קסומה וירוקה, פארק הירדן.

שמורת טבע קסומה עם אזורי לינה מסודרים, מסלולי הליכה משולבי מים (יש 6 מסלולים מיוחדים אך למשפחות נמליץ על שלושה) ואתר נופש פעיל שומר שבת.

השביל האדום

מסלול טחנות הקמח – מסלול הליכה מעגלי ונוח בין פלגי הירדן וטחנות קמח חרבות. המסלול הינו בצל עצי ערבה ובלב צמחייה רבה, המסלול מתחיל ומסתיים באתר התחנות מוליך אל מרכז הירדן אשר זורם ללא הפסק, במהלך הטיול, ניתן לראות מספר "דיירים": צבי ביצה, דגים ועופות מים שונים. משך ההליכה: 30 דקות. אורך מסלול: 1,100 מטר.

השביל הצהוב

המסלול המתחיל בחלקו הדרום-מערבי של הפארק הינו מסלול הליכה נוח לאורך פלגי הירדן, בצל עצי ערבה, צמחיית מים וקנה מצוי. חלק מנופו של המסלול הוא עץ שקמה עתיק בן מאות שנים ודרכו של המסלול עוברת בגשרון שליד חורשת האיקליפטוס ומסתיים בטחנות הקמח. בדרכו, מתחבר המסלול הצהוב למסלול האדום ואילו ההליכה מתאפשרת בתוך או לצד אמת המים. משך הליכה: כשעה ורבע. אורך המסלול: 2,200 מטר

השביל הכחול

מסלול אמות המים – מסלול מעגלי המתחיל בטחנות הקמח, עולה לתצפית אל פלגי הירדן תוך יציאה אל שטחי מרעה. בתום העלייה, מגיעים לתצפית מרהיבה על הירדן המתפצל לערוצים קטנים. כשחוזרים, מתחברים לשני ערוצים עיקריים – מזרחי ומערבי. הערוץ המזרחי צמוד לפארק ומספק את המים לאמה ולטחנות הקמח. הירידה אל הפארק היא בדרך מסולסלת כאשר לכל אורכה ניתן לראות את הירדן הולך וקרב. בסוף הירידה נכנסים אל הפארק ויורדים אל אמת מים, שאורכה 600 מטר. ניתן ללכת גם בתוך אמת המים, בין צמחייה וטבע. משך הליכה: כשעה וחצי. אורך המסלול: 1,800 מטר.

לקאיקים ולמים

פיני אלמוג, הבעלים של 'אבוקייאק' ומי שהיה הראשון להביא את הקייאקים לישראל, הוא גם מי שחתום על ההחלטה שהמקום יהיה שומר שבת.

'זה לא סתם שיט קייאקים, זה משהו אחר'. זה המסר שמהדהדים פיני וצוות מדריכיו בלי הפסקה, והאמת, הם צודקים.

"במסלול אותו אנו הולכים לעשות מסביר לנו יורם מנהל האתר "יש נקודות בהן הירדן הגיע לעומק של שמונה מטר. מכיוון שגם הירדן וגם הכנרת ירדו, בנקודת החיבור ביניהם נוצר משהו מדהים, מעין סוואנה".

"אני לא יודע אם סוואנה זו ההגדרה המילונית הנכונה" הוא אומר "אבל זה בהחלט מזכיר לא מעט סוואנות מוצפות שהייתי בהם באפריקה". "תמחקו כל מה שאתם יודעים על קייאקים" הוא ממשיך ומזהיר, "פה זה לא שיט בנחל, אתם יוצאים לטיול לשמורת הבטיחה".

הבטיחה היא ביצה שאין שנייה לה בארץ. בתי גידול דומים לה הם שפכי נחלים לים ומלחות אחדות, אך ביצה ובה לגונות וקשר לאגם מתוק יש בארץ רק אחת. עושרה של בקעת הבטיחה בחי ובצומח הוא רב, ושמירה על הבטיחה תבטיח את רצף בתי הגידול גם במפלסים המשתנים של הכינרת.

החזון שלי הוא להנגיש את המסלול הזה לכולם" מסכם פיני, "בירדן מסוכן בחורף, וגם קר לאנשים. אני מאמין ומקווה שאחרי שננגיש את המסלול הזה, אנשים יוכלו לבוא ולטייל ולהינות גם בחורף".

מסלול השייט מתחיל במתחם בלב שמורת הטבע ומשלב נקודת מפגש ויציאה למגוון אטרקציות במקום. כחלק מהחוויות במקום תוכלו ליהנות משייט קיאקים, בעלי חיים, תוכן לימי כיף וגיבוש, ארוחות ועוד.

אבל זאת לדעת. צריך לחתור ולחתור הרבה. בלי זרם שיהיה לטובתכם ולעיתים גם עם גלים ורוחות נגדיות, המאמץ הגופני הנדרש הוא הרבה יותר גדול. קחו בחשבון. והעיקר- האתר שומר שבת. אפילו מזוזה יש בפתח המתחם. זו בהחלט סיבה טובה לפרגן.

איך מגיעים?

בוויז אבו קייאק או פארק הירדן.

מכיוון גשר אריק (כביש 87) מזרחה או מכיוון חופי הכנרת (כביש 92) . בצומת יהודיה פונים מערבה (כביש 87) עד לצומת בית ציידא, פונים צפונה לכיוון מושב חד-נס (כביש 888) וממשיכים כקילומטר וחצי עד הפנייה לפארק הירדן ולתל בית ציידא.