בזמן המלחמה: חברי ש"ס מבקרים עריקים בכלא צבאי

בזמן שבצה"ל מגייסים חיילי מילואים למשימות הגנה אווירית לפיקוד העורף ולהגנת הגבולות, חברי הכנסת של ש"ס מצאו זמן לבקר עריקים חרדים שיושבים בכלא צבאי בגלל השתמטות מהצבא

רמת הניתוק של ש״ס מגיעה למחוזות חדשים. שני חברי כנסת של המפלגה החרדית-ספרדית ח״כ יוסי טייב ויוני משריקי ערכו הבוקר ביקור מיוחד בכלא 10, בו ביקרו עריקים חרדים.

לפי הודעת ש"ס: "במהלך הביקור שוחחו עם העצורים, עמדו על תנאי החזקתם והביעו את תמיכתם המלאה בהם. בין היתר פגשו את הבחור מיכאל פיטוסי, שעלה מצרפת והוריו מתגוררים בחו״ל, ופעלו מול מפקד הכלא למילוי בקשותיו. עם צאתם שוחחו עם אביו והעבירו לו דברי חיזוק מבנו".

מחוץ לכלא הם פגשו את אביו של הבחור יוסף לוי, שלומד מחוץ לשערי הכלא שעות ארוכות מדי יום כאות הזדהות מוחלטת עם בנו הכלוא.

משריקי וטייב בכניסה לכלא 10 צילום: דוברות ש"ס

נזכיר כי למרות שהמפלגות החרדיות הן שהציבו תנאים בלתי הגיוניים להעברת חוק הגיוס, מה שגרם לטירפודו, הח"כים כמובן האשימו את היועמ"שית בכל המצב:

ח״כ יוסי טייב: ״הרדיפה האובססיבית של היועמ״שית המודחת נגד לומדי התורה חצתה כל גבול. תנועת ש״ס לא תשתוק ולא תרפה. נמשיך להיאבק בכל הכלים העומדים לרשותנו עד שלומדי התורה יוכלו לשבת וללמוד בשקט ולקבל את הכבוד הראוי להם״.

ח״כ יוני משריקי: ״מה שראינו היום בכלא 10 מקומם ומטלטל. בחורי ישיבה שכל חטאם הוא לימוד תורה מוחזקים מאחורי סורג ובריח. ש״ס תמשיך לעמוד כחומה בצורה למען בני התורה ולא תנוח עד שישובו לבתי המדרש״.