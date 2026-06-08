"הלב שלנו שלם": קווין רובין הפך לאבא בפעם השנייה

כוכב הרשת והיוצר קווין רובין ואשתו דניאל חובקים מאז אתמול (ראשון) בת שנייה, שהפכה אותם רשמית להורים לשניים. התוספת החדשה למשפחה מגיעה אחרי תשעה חודשים של ציפייה והתרגשות, ומצטרפת לאחיה הגדול, רז.

בפוסט מרגש ששיתף קווין עם עוקביו, הוא לא הצליח להסתיר את הדמעות והאושר הגדול: "ניסינו לדמיין את הרגע הזה במשך 9 חודשים, ולא תיארנו לעצמנו כמה שזה יהיה רגע כל כך קסום", כתב האב הטרי והנרגש.

"הבנה שהיא זאת שהייתה חסרה למשפחה שלנו, שככה פתאום היא השלימה את הפאזל המשפחתי שלנו. הלב שלנו שלם והוא מלא באהבה לשני הילדים שלנו. זכינו, אין מילה אחרת", הוסיף קווין.

קווין רובין אבא ל-2 צילום: חשבון האינסטגרם של קווין רובין

בהמשך המכתב פנה קווין ישירות לתינוקת הקטנה, לה העניק כבר עכשיו את כינוי החיבה המתוק "תותית": "אמא ואבא אוהבים אותך כל כך, ואת לא מבינה בכלל איזה אח גדול מושלם מחכה לך בבית!".

הזוג, שמתחיל כעת פרק חדש ומרתק כהורים לשניים, זכה מיד למבול של ברכות ואיחולים חמים מקולגות בתעשייה, חברים קרובים ומאות אלפי העוקבים שלא מפסיקים להתרגש יחד איתם.