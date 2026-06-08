צה"ל מזהיר: עלול להתפתח ליותר ממספר ימים

בצה"ל מתייחסים כעת (שני) להמשך המערכה מול איראן, במקביל לזירה מול לבנון שעדיין נמצאת בעיצומה.

בצה"ל אומרים כי "הסיפור הוא מריחת הזמן לחתימת הסכם בין ארצות הברית לאיראן", עוד הוסיפו כי בתוך המשטר האיראני קיימות מחלוקות.

בנוסף, בצה"ל אומרים שבמהלך הבוקר והלילה הותקפו 9 מערכות הגנה אווירית ושלוש מטרות של מפעלים פטרוכימיים כאשר מערכות ההגנה האמריקניות היו שותפות להגנת שמי ישראל.

גורם בצה"ל אומר שיש תיאום מלא עם ומול ארצות הברית וכי הרמטכ"ל נמצא בקשר ישיר מול מפקד הסנטקום האמריקני וכי ההתקפה היא כחול לבן.

באשר להמשך הלחימה בצה"ל נערכים למספר יממות אבל זה יכול להתפתח ליותר מכך לפי המציאות בשטח. אנחנו ביום ה-42 של 'שאגת הארי' כשבאמצע היתה הפוגה.

ביחס לניסיון האיראני ליצור משוואות מול ישראל על תקיפות בביירות, אומרים בצה״ל כי ״אין לנו משוואות. האיראנים מנסים להגביל אותנו למשוואות - אבל לא ניתן להם לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון״.

לפי צה״ל, בסך הכל משעות הערב אתמול שוגרו 22-24 טילים בליסטיים מאיראן, ו-2 טילים מתימן (אחד יורט ואחד נפל בדרכו לישראל). צה״ל תקף באיראן בשני גלים עד כה.