טלי גוטליב משתוללת על היועמ"שית - שיושבת ושותקת. צפו

חברת הכנסת טלי גוטליב, החלה לשפוך את טענותיה בעניין בקשת החסינות שלה ולא חסכה במילים וביקורת נגד היועמ"שית. צפו

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פנתה במכתב לחברי ועדת הכנסת שידונו בחסינותה של ח"כ טלי גוטליב, וכתבה כי יש לדחות את בקשתה לחסינות. היועצת הסבירה כי גוטליב פרסמה ברבים, פעם אחר פעם, את זהותו של לוחם שב"כ בזמן מלחמה, בנסיבות מחמירות ובניגוד לחוק.

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הדיון בעניינה של גוטליב החל הבוקר (שלישי), כאשר השר אלי כהן הגיע לחזק את גוטליב. אופיר כץ הציג את היועמ"שית: "גלי תציג את עמדתה" - חברי האופוזיציה התרעמו: "מה היא חברה שלך? היועצת המשפטית לממשלה".

היועצת המשפטית לוועדת הכנסת אמרה: "מדובר בדיון מעין שיפוטי". גוטליב עצמה אמרה כי "הטיעון שלי ייקח לפחות שעתיים וחצי. לדעתי זה משהו היסטורי". היועמ"שית קראה לחברי הוועדה שלא להצביע בעד הענקת חסינות לגוטליב.

גוטליב החלה לשפוך את טענותיה, והטיחה ביועמ"שית כי היא בחרה להגן על בחירי השב"כ, למרות שהוא כשל בזמן ש-1,200 אזרחים נרצחו. היועמ"שית ישבה, שמעה את טענותיה ושתקה.