בגלל החולצה: מתקפה על ד"ר אבישי בן חיים

ד"ר אבישי בן חיים, שהצטרף בשבוע שעבר לערוץ 14, נתון בימים האחרונים תחת מתקפה בעקבות צורת הלבוש שלו. כך הוא הגיב

הפרשן והחוקר ד"ר אבישי בן חיים מוכר כבר שנים כמי שמציב במרכז הבמה התקשורתית את הדיון על ישראל השנייה, המזרחיות והמסורתיות, אך בימים האחרונים הוא מצא את עצמו במוקד של מתקפה אישית ותרבותית סביב נושא לא צפוי: קוד הלבוש שלו באולפני הטלוויזיה.

בעקבות הופעותיו האחרונות על המסך עם חולצה פתוחה, ספג בן חיים שורה של מאמרי ביקורת נוקבים בכלי התקשורת השונים, שטענו כי מדובר בלבוש שאינו הולם את המעמד האינטלקטואלי והאולפני.

"הדבר הכי מתוק שכתבו עליי"

בן חיים בחר שלא להתרגש מהמתקפות, וכעת הוא מגיב למבקרים בדרכו הייחודית, תוך שהוא מאמץ את הכינויים שהופנו כלפיו והופך אותם למקור של גאווה מסורתית ומזרחית.

"וקיבלתי איזה עשרה מאמרי ביקורת בעיתונות בימים האחרונים", סיפר בן חיים, ושיתף את עוקביו במה שהוא מגדיר כנקודת השיא של אותן מתקפות: "הדבר הכי מתוק שמבקרים כתבו עליי בימים האחרונים: 'יושב באולפן כמו אחרון הערסים'".

מניפסט ה"אינטלקטוערס"

במקום להתנצל או לשנות את סגנון הלבוש, מנצל הפרשן את ההזדמנות כדי לקשר את הביקורת התרבותית נגדו לתפיסת העולם הרחבה שלו, אותה סיכם לאחרונה בכתב.

בן חיים שלח עקצה חזרה למבקריו בעיתונות הכתובה והפנה אותם לקריאת ספרו האחרון: "שיקראו את הספר החדש שלי, 'מניפסט המסורתיות', ויבינו ש'אינטלקטוערס' זו אחלה מחמאה". בכך מסמן בן חיים פעם נוספת את מה שהוא רואה כהתנשאות תרבותית של הממסד התקשורתי הוותיק כלפי סממנים מזרחיים אותנטיים.