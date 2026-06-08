ערבי בן 18 מאעבלין הצטרף לחמאס ותכנן פיגוע בישראל

השב"כ והמשטרה עצרו את יוסף גזאווי, ערבי ישראלי בן 18 תושב אעבלין שבצפון, בחשד כי תיכנן להוציא אל הפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי, הסמוך למקום מגוריו.

יום אחרי הפיגוע הרצחני שביצע מחבל מטייבה, שוב ערבים ישראלים מצטרפים לארגוני הטרור ומתכננים פיגועים בישראל.

השב"כ והמשטרה מתירים הבוקר לפרסום כי במהלך השבועות האחרונים, נעצר לחקירה יוסף גזאוי, תושב אעבלין בן 18 בחשד לקידום פעילות ביטחונית.

חקירתו בשב"כ העלתה כי הוא תיכנן להוציא אל הפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי, הסמוך למקום מגוריו. בתוך כך, הוא למד וחיפש חומרים אודות שימוש בנשק והכנת מטענים ואף ניסה לרכוש אמצעי לחימה. במסגרת החקירה אף הוסגרו כדורי תחמושת מסוגים שונים, אותם החביא גזאוי בביתו.

עוד עלה בחקירה כי גזאוי תומך בפעילות ארגון הטרור חמאס ואף שאף לבצע בשם הארגון משימות ופיגועים.

בהודעת השב"כ והמשטרה נאמר כי "הבוקר (ב׳) יוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום כנגדו ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, רואים בחומרה רבה את התופעה במסגרתה מבקשים אזרחים ישראלים לפעול בשם ארגוני טרור כנגד ישראלים, וימשיכו לפעול בנחישות על מנת לסכל כל פעילות כנגד מדינת ישראל".