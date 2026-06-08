בעקבות המלחמה: עדכון חשוב מהכנרת

איגוד ערים כנרת הודיע על סגירה מיידית של כלל חופי האיגוד ופינוי מלא של קהל המתרחצים והנופשים מהמקום.

ההחלטה התקבלה בעקבות הנחיה דחופה ומפורשת של פיקוד העורף, שהורתה על הפסקת הפעילות בחופים בשל הערכת המצב הביטחונית והצורך לשמור על חיי אדם באזור.

הנופשים התבקשו להתפנות

עם קבלת ההנחיה מצד גורמי הביטחון, החלו צוותי הפיקוח והאכיפה של איגוד ערים כינרת, בשילוב כוחות נוספים, לפעול בשטח החופים. כלל חניוני הרכבים המובילים אל החופים נסגרו לחלוטין לכניסת כלי רכב חדשים, ובמקביל התבקשו אלפי הנופשים והשוהים ברצועת החוף לארוז את חפציהם ולפנות את המקום בצורה סדורה.

מאיגוד ערים כינרת נמסר באופן רשמי: "על פי הנחיית פיקוד העורף, נסגרו בשעה זו כל חניוני חופי איגוד ערים כינרת, והנופשים התבקשו לפנות את החופים". באיגוד הדגישו כי לא מדובר באירוע זמני לכמה שעות, והבהירו כי "ההנחיה תישאר בתוקף עד להודעה חדשה מפיקוד העורף". הציבור מתבקש שלא להגיע לאזור ולעקוב אחר העדכונים הרשמיים.