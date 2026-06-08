אודיה פינטו: "שמחה שיש טילים על תל אביב!"

אירועי הלילה האחרון והמטח הכבד לעבר כל חלקי הארץ הצליחו להוציא מלא מעט אנשים תגובות סוערות, אבל סרטון אחד שעלה הבוקר לרשתות החברתיות הצליח להצית סערה ענקית במיוחד.

כוכבת הרשת אודיה פינטו שיתפה הבוקר (שני) את עוקביה בתחושותיה לאחר לילה חסר שינה, ועוררה זעם רב בקרב הגולשים בעקבות אמירות מעוררות מחלוקת על הטילים שנורו למרכז הארץ.

"אני רוצה להגיד משהו שאני ממש שמחה שעכשיו הטילים בכל הארץ ולא רק אצלנו בצפון," אמרה פינטו למצלמה, ומהר מאוד ניסתה להסביר את כוונתה: "למה אני שמחה? אני לא שמחה שכל העם סובל, אני שמחה על זה שיבינו שעכשיו אף אחד פה לא בשגרה – גם תל אביב לא תהיה בשגרה, גם חיפה, גם רמת גן וגם פתח תקווה וראשון לציון."

פינטו, שחווה כמו שאר תושבי הצפון את המציאות המורכבת, הביעה תסכול עמוק מהתחושה שישנו נתק בין הפריפריה למרכז, ולא חסכה במילים קשות: "סליחה, הצפון לא סוג ז' אז אני מאוד מבסוטה על זה. שמחה לא רק אנחנו, גם אתם – אין מה לעשות."

התגובות הקשות והתשובה של אודיה: "חבל שלא שולחת גם טילים על תל אביב"

התגובות הזועמות לא איחרו לבוא לתיבת ההודעות הפרטיות של כוכבת הרשת. גולשת אחת כתבה לה בתרעומת: "שיפול טיל ברמת גן ויהרגו יהודים נשמע אז את דעתך בנושא?? צרת רבים נחמת טיפשים, וכן כול העם עם הצפון, אייך אפשר לשמוח ככה שילדים מבוגרים נשים גברים יהודים חזרו להיות תחת איום ולו רק כדי שלא תרגישי סוג ז'?"

פינטו לא נשארה חייבת, ובמקום להתנצל או לחזור בה, היא בחרה להעלות צילום מסך של השיחה ולחדד את עמדתה בצורה חריפה עוד יותר.

בתשובה לאותה גולשת השיבה פינטו: "בא לך להגדיר את זה כנחמת טיפשים לכי על זה, אני רוצה לחיות בשקט בלי טילים ורק ככה יחזור לפה השקט, ברגע שיש איום על תל אביב מתעוררים לחיים כולם פשוט וקל".

על גבי צילום המסך הוסיפה כוכבת הרשת טקסט בולט ונוקב, שבו כתבה: "ויותר מזה, חבל שלבנון לא שולחת גם טילים על תל אביב, זה בכלללללללל יהיה מושלם. ככה היה לנו שקט, לא רק של יום יומיים, שקט תמידי. כל אחד רוצה לחיות חיים נורמליים, אז מה לעשות שתל אביב הכי חשובה והכי קדושה שיש. ושם חלילה יש איום כולם עומדים דום ומסקרים את זה בכל מקום".