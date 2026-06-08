הבכיר הרפובליקני לועג לעיתונאי הישראלי: "אידיוט שימושי שלנו"

עו"ד מארק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, התראיין לתוכניתם של שי גולדשטיין וארז תדמור ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לתקיפה הישראלית באיראן, שהתרחשה למרות הפרסומים על כך שטראמפ ביקש מנתניהו להכיל את האירוע ולא להגיב. לדברי צל, מי שחשב שמדובר בעימות אמיתי – נפל למלכודת שיווקית מתוכננת היטב.

"זה מתואם לחלוטין עם טראמפ"

"אני כלל לא הופתעתי מהתגובה הישראלית באיראן", הצהיר עו"ד צל בפתח דבריו, והבהיר כי הפעולה הצבאית לא נעשתה בניגוד לדעתו של הממשל העתידי בוושינגטון. "זה מתואם לחלוטין עם טראמפ".

בהמשך דבריו הסביר צל כי הפרסומים של העיתונאים בארץ ובארה"ב על חילוקי הדעות היו למעשה חלק מתרגיל הונאה מבריק שנועד להטעות את האיראנים ולהוריד את רמת הדריכות בטהרן. "המחלוקת עליה דיווחו ברק רביד ואחרים – זו להערכתי בסך הכל טקטיקה גאונית כפי שהם כבר עשו בעבר", טען בהתייחסו לדיווחים של פרשן חדשות 12 בוושינגטון.

הכתבים שימשו כלי במשחק

יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל לא חסך בביקורת על כלי התקשורת שלטענתו שירתו את המהלך מבלי להבין את התמונה המלאה, ועקץ את הכתבים שפרסמו את דבר ה"סירוב" של טראמפ לתקיפה.

"איך אומר הביטוי 'אידיוט שימושי' – הוא מאוד שימושי וטראמפ יודע בדיוק כיצד להשתמש בו", סיכם צל, כשהוא רומז לכך שהדלפת ה"מחלוקת" נועדה לגרום לעיתונאים להדהד מסר מרדים, שהוביל בסופו של דבר להפתעה האסטרטגית של משמרות המהפכה באיראן.