"פחד אלוקים": המקום שבו נתקע אוראל צברי באזעקה

כוכב הטלוויזיה נקלע למטח הטילים מאיראן בדרך לצילומים, תיעד את רגעי החרדה מהכביש ושיתף: "בומים מעל הראש, ימח שמם"

השחקן והקומיקאי אוראל צברי, מכוכבי כאן 11 וקשת 12, מצא את עצמו בלב המתיחות הביטחונית הבוקר. צברי היה בדרכו ליום צילומים שגרתי, אך הנסיעה נקטעה בפתאומיות כאשר אזעקות שנשמעו בעקבות ירי טילים מאיראן תפסו אותו באמצע כביש מהיר.

כפי שנדרש בהנחיות פיקוד העורף, צברי נאלץ לעצור מיד את המונית שבה נסע, לצאת מהרכב ולתפוס מחסה בצד הדרך, לצד נהגים נוספים שנאלצו לעצור בגלל הסכנה.

אוראל צברי באזעקה צילום: חשבון האינסטגרם של אוראל צברי

מתוך המחסה, כשהוא שכוב על הקרקע, שיתף צברי את עוקביו באינסטגרם ברגעי החרדה ובקולות הפיצוצים העזים שנשמעו ברקע. "אמאל'ה, בן אלף. בומים של השם ישמור, יו מעל הראש שלנו. אמאל'ה ימח שמם", אמר צברי בסרטון כשהוא נראה מבוהל ומחזיק את ראשו.

בסטורי נוסף שהעלה, לצד תמונות של עשן היירוטים בשמיים, הוסיף: "שוב תפס אותי במונית. לא מאחל לאף אחד מכם בומים כאלה כשאתה באמצע הכביש, פחד אלוהים".