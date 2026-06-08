תמיכה מפתיעה בנתניהו ממקום לא צפוי: "שאפו על האומץ"

התקיפה הישראלית באיראן, שבוצעה הלילה למרות הלחצים הבינלאומיים והדיווחים על בקשתו המפורשת של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ מראש הממשלה בנימין נתניהו להכיל את האירוע, גוררת תגובה מפתיעה גם מצד מבקריו החריפים ביותר של נתניהו בתקשורת.

בתכניתו ברדיו 103FM, העיתונאי בן כספית התייחס להחלטה הישראלית לצאת למתקפה למרות האיתותים מוושינגטון, והעניק גיבוי פומבי נדיר לצעד שנקט ראש הממשלה.

"שאפו לנתניהו על האומץ"

"אם המרינו את פיו של טראמפ, אני אומר שאפו לנתניהו על האומץ", הצהיר כספית בהתייחסו למערכת הלחצים שקדמה לפעולה הצבאית.

לדבריו, ייתכן שהשיקול מאחורי הצעד הישראלי נבע מהבנה כי חוסר תגובה יגרור מחיר כבד מדי. "יכול להיות שהמחיר הפוליטי של להתיישר עוד פעם היה כבד מדי. מקווה שהתוצאה תהיה טובה".

כספית חתם את דבריו באמירה חריגה ביחסו לנתניהו, והבהיר כי עצם העמידה איתן מול התכתיבים האמריקאיים ראויה להערכה: "אם אכן היה 'לא' אמריקאי ונתניהו החליט לתקוף, הנה לראשונה הוא אמר לו 'לא' – ואצלי הוא מקבל נקודות".