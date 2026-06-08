יונית לוי בהישג ענק: יש לה סיבה לחייך הבוקר

מלכת הרייטינג הבלתי מעורערת: משדר מיוחד בהובלתה של יונית לוי אמש הזניק את חדשות 12 לנתון הגבוה ביותר מאז חודש מרץ, והשאיר את המתחרים הרחק מאחור. המספרים המלאים בפנים

ערב שידורים דרמטי במיוחד נרשם אמש (ראשון) על מסכי הטלוויזיה, והמנצחת הגדולה של הלילה היא ללא ספק יונית לוי. משדר מיוחד בהובלתה של מגישת החדשות הבכירה, ששודר בין השעות 22:00 ל-23:00, הביא את חדשות 12 לנתון הצפייה הגבוה ביותר של חברת החדשות מאז ה-1 במרץ 2026.

המשדר המיוחד רשם רייטינג ממוצע פנומנלי של 22.1%, אך הדרמה האמיתית התרחשה ב"דקת השיא" של השידור, אז הנתונים זינקו ל-27.2% צפייה – נתון שמראה כי כמעט כל מסך שני שהיה פתוח בישראל באותם רגעים, צפה ביונית לוי.

בזמן שקשת חוגגת: הקרב הצמוד על המקום השני

מול נתוני העתק של חדשות 12, שאר ערוצי הטלוויזיה נאלצו להסתפק בפירורים, כשהם מנהלים ראש בראש על מה שנשאר: חדשות 13 הצליחה לתפוס את המקום השני עם נתון דו-ספרתי של 11%. ערוץ 14 נשף בעורפה והציג נתון חזק של 9.1%, מרחק נגיעה מהמתחרה ברשת 13. כאן 11 נשארה הרחק מאחור וסגרה את הטבלה עם 4% בלבד.