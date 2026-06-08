מומחה לאיראן בהערכה דרמטית: "יכול להיות שזה כבר התחיל"

מומחה לאיראן התייחס להתפתחויות החדשות ואף לנשק השובר שוויון מצד איראן: "יכול להיות שזה כבר התחיל"

‏אבנר וילן, לשעבר בכיר במערכ הביטחון ומומחה לגרעין האיראני, התייחס היום (שני) למתקפת הטילים של איראן נגד ישראל, ואמר: "כשאני מסתכל בעיניים איראניות מה יכול להיות שובר שיוויון מבחינתם - זו השגת יכולת גרעינית. הם לא רצים להסכם, הם מושכים זמן, ואני שואל למה ואני מוטרד. להשיג נשק גרעיני, אין לי ספק שהמחשבה הזו באיראן קיימת. יכול להיות שהמסלול הזה התחיל ואנחנו לא רואים אותו"

עוד הוא הוסיף: "הם מנסים לשרטט משוואה חדשה של כללי משחק, גם תקיפות בביירות גורמות למתקפות על ישראל".

נזכיר כי בתגובה לירי אמש של איראן, ישראל יצאה הלילה לגל תקיפות משמעותי במהלכו השמידה מתקני אנרגיה ביניהם גם מתקני תשתית של השלטון האיראני.

בנוסף, החות'ים בתימן הצטרפו למערכה ונטלו אחראיות על ירי לעבר ישראל.