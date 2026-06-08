שוב עבדו על כולם: התרגיל המבריק של נתניהו וטראמפ

שעות אחרי התקיפה של איראן, בישראל והעולם היה נראה כי נשיא ארה"ב הצליח למנוע את התגובה הישראלית. אלא ששוב הכל התגלה כתרגיל מבריק של השניים

לצד גאווה על ירי הטילים לעבר ישראל ומימוש האיום, בטהרן חגגו הלילה את העובדה כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עצר את התגובה הישראלית, לאחר שדווח כי ביקש מבנימין נתניהו שלא לתקוף בחזרה.

אלא שבפועל, המהלכים האחרונים חושפים תרגיל הונאה משותף של נתניהו וטראמפ שהצליח להרדים את המערכת האיראנית. באיראן פירשו את הצעת המשא ומתן של טראמפ את קריאתו לא להגיב כאות לחולשה ישראלית וכסימן לכך שהתגובה נבלמה.

התרגיל המשולב נשען על ההנחה כי מי ש"רוצה לדבר" במזרח התיכון משדר חולשה. המהלך יצר בטהרן את הרושם שישראל לא תתקוף, וכי גם אם תתקבל החלטה כזו – היא תיקח מספר ימים. בזמן שבאיראן הורידו כוננות בעקבות ההרדמה האמריקאית-ישראלית, ישראל ניצלה את מצג השווא ויצאה להתקפה.