אירוע בלתי צפוי מטלטל את ״שפע יששכר״. ממש לא מה שחשבתם.

"המציאות עולה על כל דמיון", קובע המשפט המפורסם. אמש (ראשון) כאשר הוקרנה הקרנת הבכורה של הסרט קופה ראשית, היה האולם מלא וגדוש עד אפס מקום וזו לא קלישאה. כך היה באמת.

ואז החלו הדיווחים על השיגורים מאיראן, וההקרנה נמשכה ואנשים המשיכו למחוא כפיים, צחקו ולא משו ממקומם עד תום 91 דקות הסרט.

המציאות הישראלית

כי יש משהו מיוחד בהוואי הישראלי אליו אנחנו מתחברים. שוטרים לא הכי מחודדים, משפחת פשע, בעל הון שרוצה להשתלט על מקום מצליח ובסיכומו של דבר רוח ומציאות ישראלית.

וזו גם תמונת הסרט החדש קופה ראשית-הסרט.

אחרי הסידרה המוצלחת שמביאה פכים קטנים מחיי היום-יום של עם ישראל בסופר, החזרות, עמידה בתורה, עקיפת התור, יש לך נשק אדוני?... בא הסרט ומביא סרט שמרביתו בכלל עוסק בחיים שמחוץ לסופר.

וכך, קרן מור, נועה קולר, אמיר שורוש, דב נבון, יניב סויסה, דניאל סטיופין, יגאל עדיקא, יעקב בודו, דורית לב ארי, רודי סעדה, מיה לנדסמן, אביבה נגוסה טרי, צביקה הדר, דני שטג, עומר עציון, משה אשכנזי, רמי קאשי. עם שלוש הכוכבים של הסופר- כוכבה, ניסים, אנטולי, שירה, ראמזי ואמנון יוצאים להרפתקה של חייהם, כשאירוע בלתי צפוי מטלטל את ״שפע יששכר״ ולוקח את החבורה הכי מצחיקה במדינה רחוק מאוד מהקופה.

זה מתחיל מבעל הון ( צביקה הדר) שמגיע לסופר כביכול כדי לרוכשו, ממשיך עם מעצרם של השלושה וכל השאר כמו שכתבנו.

פחות מצחיק מהסידרה אבל מביא את הישראליות פנימה.

גם מתח, גם צחוק, גם הוואי וגם שטיות. הכל יש בו בסרט כמו בחיינו.

91 דקות של "קופה ראשית" שהיא סדרת הטלוויזיה הראשונה של כאן, שהפכה לסרט קולנוע.